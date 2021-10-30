Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом», ему потребовалась замена

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вчера, 23:19

Нападающий «Барселоны» был вынужден покинуть поле в концовке первого тайма матча 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

В одном из моментов аргентинец сел на газон, однако никакого контакта с игроком соперника до этого не произошло. После Агуэро поднялся на ноги, держась за грудь. Возможно, нападающему стало тяжело дышать. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Серхио и заменил его на 40-й минуте матча на Филиппе Коутиньо.