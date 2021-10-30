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Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом», ему потребовалась замена

вчера, 23:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро был вынужден покинуть поле в концовке первого тайма матча 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

В одном из моментов аргентинец сел на газон, однако никакого контакта с игроком соперника до этого не произошло. После Агуэро поднялся на ноги, держась за грудь. Возможно, нападающему стало тяжело дышать. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Серхио и заменил его на 40-й минуте матча на Филиппе Коутиньо.

Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом», ему потребовалась замена

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 12:32, ред.
Дух Месси летает и все никак не могут игроки барсы понять, что Лео уже нет с ними, вот и дыхание сводит
112910415
112910415
сегодня в 10:45
неприятности идут сплошной чередой
Wonka7238
Wonka7238
сегодня в 09:22
В насколько слабом состоянии по сей день пребывает сердечно-сосудистая диагностика, если даже на таком уровне с их возможностями нельзя досконально выявить все проблемы с сердцем...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:01
зачем взяли его?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:43
Даааа... Пора ему задуматься о своём будущем вне футбола. Здоровья ему.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:19
Вот и отыграл свое...
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 07:29
А надо теперь вместо него игуаина позвать
Или Шерингема или Ромарио
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:38
Такой футбол надоел решил отдохнуть.
Tex
Tex
сегодня в 02:37
Его просто стало тошнить от игры собственной команды и он решил завершить матч досрочно...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:20
Совсем недавно от травмы оправился и опять проблемы со здоровьем начались. Здоровья Агуэро!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:30
Здоровья!
Надеюсь ничего серьёзного
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:24, ред.
Мне вчера среди дня стало плохо, как водки палёной принял. С такой зарплатой наши бы проблемы...)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:21
увы, всё лучшее он отдал горожанам!
FERIS
FERIS
сегодня в 00:10
Мдааа барселона сыпется на глазах.
particular
particular
вчера в 23:49
Глядя на такую игру не только за грудь схватишься...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:45
Здоровья, легенда!
Брулин
Брулин
вчера в 23:38
Теперь, после короны, мы будем видеть это часто (
протон
протон
вчера в 23:28
Сколько ещё несчастья выпало на долю Барсы в этом году... здоровья!
Здоровья!
Дай Бог чтоб ничего серьёзного не было ((
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:26
Может беременный, здоровья Серхио!
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