ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Кокорин снова получил травму

вчера, 19:42

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч 11-го тура Серии А против «Специи».

Да, [у Кокорина] мышечная травма.

Напомним, что неделю назад Кокорин восстанавливался от подобной травмы.

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Храневец
Храневец
сегодня в 09:11
Не жалеет себя Саша .Рвет на себе мышцы из последних сил !
Навзир
Навзир
вчера в 23:53
Бывают пролежни,а у сашко просидни.
4RT
4RT
вчера в 23:42
Похоже парень просто надрывается на работе
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:14
Кокорин снова получил травму

И так до окончания контракта с "Фиорентиной"...
112910415
112910415
вчера в 21:04
как обидно, как не вовремя !
David Young
David Young
вчера в 20:44
Мягко говоря новость не из неожиданных. Стало словно уже традицией что он регулярно получает травмы. Надо бы подумать о каких-то серьёзных изменениях в плане карьеры ему. Может быть играть на более низком уровне где риск травм поменьше, возможно вообще завершить карьеру и заняться чем-то другим. Не факт что так будет, конечно, но основания у него имеются для того чтобы так или иначе решить.
протон
протон
вчера в 20:44
Кокорин - настоящее позорище российского футбола, это просто эталон лимита😁
Мне уже даже стыдно самому перед Фиорентиной)))
Дёрнул мышцу, когда с кровати с утра в туалет поднимался.. Здоровья..
Только начал на скамейку попадать и на тебе…
протон
протон
вчера в 20:39, ред.
седалищный нерв защемил или таки печень?)
Бабло таскал, спину надорвал
Яйцо потянул во время очередного похода к проституткам, других вариков нет и быть не может
протон
протон
вчера в 20:38
Совесть есть у этого человека?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:33
Б.@.ля товарищи итальянцы вы там как-то бережней ,Сашка конечно сиделец с опытом ,но лавочку можно и не такую травмоопасную сделать.
YVG
YVG
вчера в 20:28
Саша даже не играя получает травмы, наверное, надорвал мышцу, когда бутылку открывал.
Cat01
Cat01
вчера в 20:23
Не везёт Сане
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:22
Ну и надо кончать мусолить эту тему.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:14
Коко красаучег) Подоил СпаМ, теперь доит Фиорентину в курортных условиях. Нафиг ему играть? Бабло капает? Капает. Ну и хорошо))))
протон
протон
вчера в 20:12
Никто бы не подумал, что единственное, что будет радовать Спартак в их юбилейный год это их прошлогодняя продажа Кокорина.
Мне кажется, любые новости про Кокорина можно просто копировать и вставлять без изменений перед каждой игрой Фиорентины
Интересно, Манчини и Капелло вообще не парятся о своей репутации после этого трансфера? На каждом углу же пели какой Кокорин крутой, а по факту просто впарили шлак и все. Видимо, свою долю получили 💶и довольны🤔
протон
протон
вчера в 20:11
Эти касания сделают Саню инвалидом
главный сезон Александра, и такой удар. Холанн, теперь Саша...
протон
протон
вчера в 20:10
Да почините вы уже там скамейку... Почему Саша постоянно сидя на ней травмируется?
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:05
На пляже с лежака за шампанским резко потянулся...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:04
Это уже совсем не смешно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:03
Вобщем для Фиорентины ничего не поменялось.
particular
particular
вчера в 20:02, ред.
Способность Коко так истязать себя на тренировках, что ветхий организм уже не справляется с нагрузками, вызывает только уважение и трепет 🤔
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:02
На зоне его научили как самому себя травмировать.
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:58
Ахахахах. Как? Не может быть?
Никогда такого не было, и вот снова
Futurista
Futurista
вчера в 19:57
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:57
Да это всё, отдавайте его в аренду в Уфу или Урал, это крест на европе для него
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:56
Не бережешь ты себя, наш бриллиантовый, как без тебя новости о серии А читать.
beefs
beefs
вчера в 19:56
бедный кокоша и никто тебя не пожалеет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:54
А где он мог получить травму? Может ему пора инвалидность оформлять? Травма за травмой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Кокорин снова получил травму !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Как он уже достал этот Какорин
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