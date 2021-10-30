Кокорин снова получил травму !)

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вчера, 19:42

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил, почему нападающий не попал в заявку «фиалок» на матч 11-го тура Серии А против «Специи».

Да, [у Кокорина] мышечная травма.

Напомним, что неделю назад Кокорин восстанавливался от подобной травмы.