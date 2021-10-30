Кокорин снова получил травму !)

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч 11-го тура Серии А против «Специи».
Да, [у Кокорина] мышечная травма.
Напомним, что неделю назад Кокорин восстанавливался от подобной травмы.
И так до окончания контракта с "Фиорентиной"...
И так до окончания контракта с "Фиорентиной"...
Мне уже даже стыдно самому перед Фиорентиной)))
Дёрнул мышцу, когда с кровати с утра в туалет поднимался.. Здоровья..
Только начал на скамейку попадать и на тебе…
Мне уже даже стыдно самому перед Фиорентиной)))
Дёрнул мышцу, когда с кровати с утра в туалет поднимался.. Здоровья..
Только начал на скамейку попадать и на тебе…
Бабло таскал, спину надорвал
Яйцо потянул во время очередного похода к проституткам, других вариков нет и быть не может
Бабло таскал, спину надорвал
Яйцо потянул во время очередного похода к проституткам, других вариков нет и быть не может
Мне кажется, любые новости про Кокорина можно просто копировать и вставлять без изменений перед каждой игрой Фиорентины
Интересно, Манчини и Капелло вообще не парятся о своей репутации после этого трансфера? На каждом углу же пели какой Кокорин крутой, а по факту просто впарили шлак и все. Видимо, свою долю получили 💶и довольны🤔
Мне кажется, любые новости про Кокорина можно просто копировать и вставлять без изменений перед каждой игрой Фиорентины
Интересно, Манчини и Капелло вообще не парятся о своей репутации после этого трансфера? На каждом углу же пели какой Кокорин крутой, а по факту просто впарили шлак и все. Видимо, свою долю получили 💶и довольны🤔
главный сезон Александра, и такой удар. Холанн, теперь Саша...
главный сезон Александра, и такой удар. Холанн, теперь Саша...
Никогда такого не было, и вот снова
Никогда такого не было, и вот снова