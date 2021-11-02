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Роспотребнадзор запретил «Динамо» играть в Москве

вчера, 21:23

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом сообщил источник, близкий к РПЛ.

В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо, с большой долей вероятности, в ближайшее время придёт и в «Спартак».

Под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром» или же провести матч на «Арене Химки». «Спартак» также может обратиться к руководству подмосковной арены.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:19
Сегодня это главная контора - страшнее МВД и СК России...
kust07
kust07 ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 06:38
    n272nm
    n272nm ответ kust07 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Да-да, лично Миллер звонил с просьбой отменить матч:))))
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 01:22
      ABir
      ABir
      сегодня в 01:13
      Каждодневные поездки в битком набитых вагонах метро или электричках Роспотребнадзор одобряет и даже считает полезным, а вот провести матч 22 привитых человек на открытом воздухе это надо запретить. 5 баллов Роспотребнадзору за показушную работу, результаты которой видны уже по всей стране
      Alexnvr
      Alexnvr ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 23:38, ред.
      Мне вспоминается мультик 1959 г. "Аист" Тяжёл мой, груз, велик арбуз, но в нём таньга, мои таньга. Это про акынов)))) А Ханчарэнка должен быть уволен (с)
      4RT
      4RT
      вчера в 23:15
      Дайте потребнадзору ящик водки,для профилактики и играйте спокойно
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 23:05
      Лезут везде со своими указками.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Alexnvr (раскрыть)
      вчера в 22:47
      Из европесни слов не выкинешь,а песня у них подлинней песни любого акына -долгожителя.Через годы,века и войны...
      Alexnvr
      Alexnvr ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 22:44
      Ранее его ещё Миллер и Шлёцер писАли о варварстве московии. А ещё ранее, не помню кто, про то что при Иване Грозном кулачные бои устраивались на Масленицу)))) Как же утомили все.)
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:24
      Роспотребнадзор и умом не понять, и верить нельзя.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 22:20, ред.
      В отличии от руководства фк Сочи, Сергей Николаевич Галицкий настоящий "Джентльмен", дорожащий своей репутацией, а посему уважающий соперника и, в случае обращения представителей футбольного клуба Динамо провести предстоящий в ближайшую субботу матч между его командой и москвичами в Краснодаре, уверен, ответит согласием. Такому решению несомненно будут рады, как болельщики, так и футболисты обеих клубов. Потому, как в ноябрьской Москве, даже с учётом поля с подогревом на ВТБ-Арене условия проведения матча будут хуже, чем в Краснодаре, и в апреле в Москве уже всё таки должен быть устойчивый плюс и к тому же, Бог даст, весной обстановка с кавидом в столице нормализуется.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
      вчера в 22:16
      А в Питере вообще кайф!!!
      протон
      протон
      вчера в 21:51
      Предлагаю запретить Госдуму, а Роспотребнадзор объявить иноагентом
      kust07
      kust07
      вчера в 21:47
      Заказ Газпрома
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 21:46
      Свежий воздух вреден для россиян,об этом писал ещё большой клеветник маркиз де Кюстин,посетивший Россию в 1839 году написавший скандальную,но популярную везде книгу. Удивлялся изверг,запакованным наглухо жилищам разного достоинства,с затхлым воздухом,а где возможно-отапливаемым чрезмерно.

      То ли дело поход в музей,театр,если имеешь кью ар код.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:42
      Сложная ситуация.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:35
      Комиссия с представителями Динамо🚔 выехала в Роспотребнадзор с проверкой...
      shur
      shur
      вчера в 21:31
      ...в Москве зараза, а в Химках рай... ну полный маразм и идиотизм!!!
      Под угрозой срыва, тут люди гибнут и у них дерби!!!
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 21:30
      В равно матч состоится не смотря на заразу.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 21:25
      Абсолютно правильное решение.
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