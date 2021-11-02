Роспотребнадзор запретил «Динамо» играть в Москве

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом сообщил источник, близкий к РПЛ .

В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо, с большой долей вероятности, в ближайшее время придёт и в «Спартак».

Под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром» или же провести матч на «Арене Химки». «Спартак» также может обратиться к руководству подмосковной арены.