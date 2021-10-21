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Хачатурянц о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Мы уточняем ситуацию»

вчера, 22:59

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил, как на поединки РПЛ повлияют нерабочие дни, установленные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Мы уточняем ситуацию, связанную с нововведенными запретами. Ясности пока нет.

Нужны разъяснения по постановлению: по зрителям на стадионах и возможности проведения игр.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:21
жаль, что так обижают брата-болельщика
ОПС
ОПС
сегодня в 06:49
Подождем, что все таки будет.
112910415
112910415
сегодня в 06:47
московские чиновники пока и сами ничего не знают
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:16
Ясно, что игры надо отменять. Закон должен быть один для всех, а не выборочный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:53, ред.
В цивилизованном мире ....сначала всё проясняют - потом объявляют...
У нас...сначала объявляют - потом проясняют...

У нас "объявляющие" так сильно заботятся об "выясняющих" что "выясняющие" сами не понимают что им делать...)))
Играть или не играть...
Со зрителями или без...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:18
Как Путин скажет так оно и будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Пора бы уже к чему то прийти.
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