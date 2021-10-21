Хачатурянц о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Мы уточняем ситуацию»

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вчера, 22:59

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил, как на поединки РПЛ повлияют нерабочие дни, установленные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.