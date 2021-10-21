Хачатурянц о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Мы уточняем ситуацию»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил, как на поединки РПЛ повлияют нерабочие дни, установленные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Мы уточняем ситуацию, связанную с нововведенными запретами. Ясности пока нет.
Нужны разъяснения по постановлению: по зрителям на стадионах и возможности проведения игр.
У нас...сначала объявляют - потом проясняют...
У нас "объявляющие" так сильно заботятся об "выясняющих" что "выясняющие" сами не понимают что им делать...)))
Играть или не играть...
Со зрителями или без...
У нас...сначала объявляют - потом проясняют...
У нас "объявляющие" так сильно заботятся об "выясняющих" что "выясняющие" сами не понимают что им делать...)))
Играть или не играть...
Со зрителями или без...