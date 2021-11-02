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«Динамо» — о проведении матча с «Краснодаром»: «Ситуация неоднозначная»

вчера, 22:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар06.11.2021 в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о возможном запрете на проведение матча против «Краснодара» в Москве.

По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на Указ Мэра Москвы.

У «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей.

Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждём ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:09
трудно будет договориться
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:01
Какой-то идиотизм. Кому-то можно даже со зрителями, а кому-то совсем никак.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:38
Подождем разрешения вопроса.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:59
Надо что-то решать.
pele1981
pele1981 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 02:54
Нет, этот матч проведут - европейский уровень!
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:48
а кто это такой? это просто старый йух с кучей бабла у вас же спертого..
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:24
В Сокольниках вон ЛФЛ спокойно рубится на открытом воздухе, ничего не отменено. С чего матч отменять? Бред.
gentlewolf
gentlewolf ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:22
С чего вдруг матч переносить? На каком основании? Провести без зрителей, и все. С какого перепугу то?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:37
Региональное решение будет приведено в исполнение.
Федеральное можно в данном случае отменить на региональном уровне.
Тем более в сторону ужесточения.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:36
Собянину федеральный роспотребнадзор не указ.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:35
Фашисты гайки поджимают!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
А что тут ждать, какое ещё требуется разъяснение и согласование, есть распоряжение мэра Москвы и регионального ведомства, отвечающего за обстановку в столице им и нужно руководствоваться, а не пытаться обойти данное постановление. Скорее это должно послужить сигналом динамовскому руководству для принятия мер по организации мероприятий, направленных на подготовку к переносу и проведению матча в другом, более безопасном для зрителей и участников встречи месте, чтобы заранее подготовиться к нему всем заинтересованным сторонам и задействованным в нём службам в самые кротчайшие сроки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:17
Главное чтоб сам матч не отменили!
particular
particular
вчера в 23:12, ред.
Маски и запреты - как проявление заботы о людишках...
О футболе и целесообразности будут думать в самую последнюю очередь... Главное мэра порадовать и пыль в глаза пустить 🤨 😞
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:10
Игра может состояться без зрителей, хотя не понимаю чем наши подземные переезды отличаются от посещения стадионов, кто сегодня пользуется понимают о чём речь.
makkie
makkie
вчера в 23:05
Похоже, реально до НГ запретят проведение всех матчей в Москве.
Спартаку еще играть домашнюю встречу с Наполи. Тоже перенесут?
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:03
Время покажет
Cat01
Cat01
вчера в 23:03
Будем ждать результат
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:01
Как у басни Крылова...
Лебедь, щука и рак...
протон
протон
вчера в 22:59
В метро проводить матчи надо, там в нерабочие дни такая же толкучка как и в рабочие и ничего никто не закрывает. Бардак сплошной и показуха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:55
Каждый строит из себя начальника...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
Если Собянин запретил, то значит все. Ситуация меняется каждый день и Собянин все учитывает. Придется ехать куда то. В Химки едва ли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:45
Поповой присвоили лейтенанта полиции,а главе московского РосНЕпотребнадзора-нет...Вот и расплата,жадины!
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