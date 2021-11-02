«Динамо» — о проведении матча с «Краснодаром»: «Ситуация неоднозначная»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о возможном запрете на проведение матча против «Краснодара» в Москве.

По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на Указ Мэра Москвы.

У «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей.