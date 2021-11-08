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Селюк: «Гогуа — один из лучших центральных защитников в РПЛ»

вчера, 14:13

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал расторжение контракта своего клиента с ЦСКА.

У меня всегда с ЦСКА были, есть и остаются хорошие взаимоотношения. Если до этого я говорил, что Ганчаренко был не совсем прав по отношению к Гогуа, то сейчас Ганчаренко нет в команде, как и Седрика. К ЦСКА, как клубу, у меня и Гогуа претензий нет. Я всегда хочу, чтобы ЦСКА только побеждал.

Насильно мил не будешь. Мы договорились, Седрик будет продолжать где-то в другом клубе, хотя у него был контракт ещё на полтора года. Что касается продолжения карьеры, то пока Гогуа был в ЦСКА, мы не имели права вести переговоры ни с кем. А после расторжения контракта мы начнём вести диалог с разными клубами. В том числе и с российскими. Гогуа — один из лучших центральных защитников, которые играют в России. Седрик — хороший футболист, мощный, здоровый, голодный до игры. Думаю, проблем с его подписанием не будет.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:14
Лучшие сорта чёрного дерева от Сельдюка.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 17:26
хм, лучший ЦЗ в РФПЛ, ну насмешил так насмешил. Гогуа даже в заявку не попадает, не то что на банке сидит, его в заявке на матчи не вписывают этого лучшего.
isamsn
isamsn
вчера в 16:59
Была информация о том что бухал он много. В этом видимо и есть основная причина ухода и отсутствие интереса со стороны других клубов.
протон
протон
вчера в 15:57
И шансов толком не дали. Удачи Седрику. Не самый плохой защитник
4RT
4RT
вчера в 15:52
И поэтому он нафиг не нужен 😁
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:38, ред.
Голодный до чего...???? Селюк не дал развернутого коментария . А может оба голодны до зелени...)
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:28
Сам не похвалишь,от других фиг дождешься...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:23
Восхвалением высоких игровых качеств своего клиента Селюк начал очередную пиар-компанию для дальнейшего трудоустройства не пришедшегося ко двору армейского клуба Седрика Гогуа. Некогда самая эффективная селекционная служба ЦСКА стала давать сбой, поставляя в команду легионеров. Так два года назад получился фальстарт с игроками атаки бразильцем Лукасом Сантосом, потом с аргентинцем Адольфо Гайчем, теперь прокол с защитником Гогуа, который по словам всё того же Селюка, является одним из лучших центральных защитников. Всё это выглядит очень странно, на сегодня в РПЛ центральные защитники у нас ценятся не ниже центральных нападающих, так почему же тогда футболист оказывается за бортом, тем более у москвичей на этой позиции не всё благополучно, значит он действительно очень слабый, либо какие-то внутренние противоречия, ведь Главный тренер ЦСКА сам в недавнем прошлом центральный защитник уровня Сборной страны и кому, как не ему знать что и как должен уметь игрок его амплуа. В чём же всё таки основная причина, узнаем уже в новом клубе, надеюсь ожидания будут недолгими.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:20
Про Селюка и его Гогуа уже пора фильм снимать. Тарантино, отзовись!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:14
Умеет Селюк рекламировать своих игроков...
Реклама на наивысшем уровне, ожидаем кто поверил и купил...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:09
Нахваливает селюк, видно кому то хочет загнать.
drug01
drug01
вчера в 15:05
Высокая оценка
Серж 129
Серж 129
вчера в 14:53
Химки,Урал,Ротор, Ахмэту он мог бы пригодится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41
Теперь Селюку надо его куда-то впарить...
galem72
galem72
вчера в 14:39
Да они в тандеме с кутеповым, вообще, любое нападение в страхе и ступоре держат. А если к ним кольку рассказова добавить, то получится огненная смесь по уничтожению атак соперника.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
А селюк знай своё болото хвалит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:36
Представьте себе, что в России нет профессионалов, кроме Селюка. И они проглядели такую "звезду", от которой ЦСКА еле избавился. Теперь это чудо нарасхват.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
Для нашего чемпионата сойдет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:27
Зря мы его отпустили!
memphis
memphis
вчера в 14:15
Здоровый и голодный - прям реклама работорговли))
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