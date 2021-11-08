Селюк: «Гогуа — один из лучших центральных защитников в РПЛ»

Дмитрий Селюк, агент защитника , прокомментировал расторжение контракта своего клиента с ЦСКА .

У меня всегда с ЦСКА были, есть и остаются хорошие взаимоотношения. Если до этого я говорил, что Ганчаренко был не совсем прав по отношению к Гогуа, то сейчас Ганчаренко нет в команде, как и Седрика. К ЦСКА , как клубу, у меня и Гогуа претензий нет. Я всегда хочу, чтобы ЦСКА только побеждал.