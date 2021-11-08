ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Седрик Гогуа покидает клуб.
Армейский клуб и ивуарийский защитник по взаимному согласию сторон решили прекратить действие трудового договора.
Права на Гогуа принадлежали ЦСКА с 2019 года. За это время он провёл 5 матчей за «армейцев», записав на свой счёт 1 гол.
А ведь столько проблем было и остаётся в обороне ЦСКА, но видите ли главный тренер по каким-то странным причинам не выпускал парня. Для защитника который вышел на замены всего в пяти играх, успел забить один мяч, и это разве плохой результат. Потом почему-то, видимо что-то произошло в отношениях между Селюком с руководством ЦСКА, либо самим Ганчаренко, но после этого Гогуа перестал вообще выходить на поле. И ни одного внятного объяснения от тренерского штаба до сих пор в отношении игрока не последовало, что очень странно. А ведь когда его отдали в аренду в Ротор, парень очень хорошо себя зарекомендовал в команде и постоянно выходил на поле. А почему-то в ЦСКА ему больше так и не дали не минуты игрового времени, хотя проблемы в обороне ЦСКА были и остаются. Чем не приглянулся молодой, высокий, физически развитый защитник для ЦСКА, до сих пор для меня это большой вопрос. Удачи Седрику в любом случае ! Всем Добра !!!
А ведь столько проблем было и остаётся в обороне ЦСКА, но видите ли главный тренер по каким-то странным причинам не выпускал парня. Для защитника который вышел на замены всего в пяти играх, успел забить один мяч, и это разве плохой результат. Потом почему-то, видимо что-то произошло в отношениях между Селюком с руководством ЦСКА, либо самим Ганчаренко, но после этого Гогуа перестал вообще выходить на поле. И ни одного внятного объяснения от тренерского штаба до сих пор в отношении игрока не последовало, что очень странно. А ведь когда его отдали в аренду в Ротор, парень очень хорошо себя зарекомендовал в команде и постоянно выходил на поле. А почему-то в ЦСКА ему больше так и не дали не минуты игрового времени, хотя проблемы в обороне ЦСКА были и остаются. Чем не приглянулся молодой, высокий, физически развитый защитник для ЦСКА, до сих пор для меня это большой вопрос. Удачи Седрику в любом случае ! Всем Добра !!!