ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа

вчера, 13:39

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Седрик Гогуа покидает клуб.

Армейский клуб и ивуарийский защитник по взаимному согласию сторон решили прекратить действие трудового договора.

Права на Гогуа принадлежали ЦСКА с 2019 года. За это время он провёл 5 матчей за «армейцев», записав на свой счёт 1 гол.

Все новости
Слухи«Райо Вальекано» хочет продлить контракт с Фалькао до 2023 года
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Официально«Барса» представила Хави. Он подписал контракт на «Камп Ноу» перед фанами
Вчера, 15:54 ВидеоКомментарии34
Слухи«Ювентус» хочет разорвать контракт с Рэмзи
Вчера, 14:55 Комментарии5
Селюк: «Гогуа — один из лучших центральных защитников в РПЛ»
Вчера, 14:13 Комментарии20
Слухи«Милан» практически согласовал продление контракта с Пиоли
Вчера, 09:36 Комментарии8
В «Интере» намекнули, что Брозович хочет подписать новый контракт с клубом
07 ноября Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:54
А при чем здесь молодежка? Сколько ему лет? А в молодежке только до 21 можно. Знал? Далее. Видел я его в товарищеской игре с Нижним. В перерыве на сборные. Ничего особого. Паса длинного нет , как у Маги. Так что в ситуации, когда есть Дивеев, Бийол, Набабкин, подоспел Фукс, на подходе Магнуссон, в аренде Карпов (итого 6 центральных защитников, я умышленно не упоминаю Васина ) зачем он нужен? Если бы он был уровня Карпова, или Фукса, его бы оставили и в аренду отправили. Так что все верно. Но это мое мнение, не навязываю никому.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:49
Долго тянули с неизбежным......
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:03
Эксперименты Ганчаренко всегда удивляли . Из молодых заиграл только Дивеев. Все остальные не только не прибавили , а как раз наоборот. Глядя на игру Чалова, Облякова , Ахметова понимаешь , что прогресса нет, а кое кто просто деградирует.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:11
А ведь толковый игрок, выкладывается по полной. Наверно в Ахмат перейдет, у Селюка в последнее время все в Ахмат уходят.
протон
протон
вчера в 16:00
Странная какая-то история с Гогуа вышла. Есть ощущение, что он стал заложником муток ЦСКА с Селюком
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:37
Ты хотел сказать, чуть не загубили карьеру парню?
Взяли с непонятной целью и 1,5 года мариновали Седрика на лавке. В итоге выслушали порцию помоев от Селюка и побыстрее разорвали контракт.
makkie
makkie
вчера в 15:36
Гогуа Освобождённый!

Чуть не сгубили карьеру парню. Приходил интересным защитником, а сейчас беспросветный лавочник. Зато Васин играет )))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:28
Может весь день Кипелова слушать
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:14
Привет дружище ✊
Дело в том что он сам является болельщиком ЦСКА. И я не думаю что он мог или хотел подсунуть ЦСКА какой-то шлак . Ну в этом нет никакой логики. А вот то что у него с Ганчаренко были тёрки и то что Ганчаренко перестал специально ставить Гогуа на игры и даже на тренировки вместе с командой это факт, о чём кстати и писал Селюк и у него были по этому поводу претензии к Ганчаренко. Кстати ни один молодой игрок во времена Ганчаренко так и не стал видущим , хотя Слуцкий оставил ему целую плеяду хорошей молодёжи. И что из этого вышло ??? Среднестатистический уровень и ниже. Ни Ганчаренко ни Березуцкий который был всё это время в команде и остаётся немогут работать с молодёжью. И при них ,ни в ЦСКА ни в Краснодаре никто из молодёжи не заиграет, если это конечно не будет просто талант от рождения или готовый продукт.
Ведь после ухода Ганчаренко, и Березуцкий не заиграл Гогуа даже в молодёжке . Ладно, остановлюсь . Как-то так по моему мнению. Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:56
Полностью согласен. Селюк и раньше то ЦСКА не жаловал , благодаря истории с Траоре, а теперь армейцев он вообще возненавидит. Хотя армейцы сами виноваты , получилось ни себе , ни людям, а ведь век футболиста недолог.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:12
Ещё от одного балласта избавились.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:04, ред.
Какого ... , солили парня два года т.Ганчаренко .
А ведь столько проблем было и остаётся в обороне ЦСКА, но видите ли главный тренер по каким-то странным причинам не выпускал парня. Для защитника который вышел на замены всего в пяти играх, успел забить один мяч, и это разве плохой результат. Потом почему-то, видимо что-то произошло в отношениях между Селюком с руководством ЦСКА, либо самим Ганчаренко, но после этого Гогуа перестал вообще выходить на поле. И ни одного внятного объяснения от тренерского штаба до сих пор в отношении игрока не последовало, что очень странно. А ведь когда его отдали в аренду в Ротор, парень очень хорошо себя зарекомендовал в команде и постоянно выходил на поле. А почему-то в ЦСКА ему больше так и не дали не минуты игрового времени, хотя проблемы в обороне ЦСКА были и остаются. Чем не приглянулся молодой, высокий, физически развитый защитник для ЦСКА, до сих пор для меня это большой вопрос. Удачи Седрику в любом случае ! Всем Добра !!!
drug01
drug01
вчера в 13:59
Он давно уже ушёл
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:47
Да и хрен с ним.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:47
Ивуариец с грузинской фамилией.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:46
Не чего ему в ЦСКА делать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
Отстоял Селюк своего подопечного...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100