«Милан» практически согласовал продление контракта с Пиоли

1636353407

вчера, 09:36

«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с главным тренером клуба .

«Россонери» предложили 56-летнему специалисту новое соглашение до 2024 года. Зарплата Пиоли увеличится с 2 млн евро в год до 3 млн евро за сезон (плюс бонусы). Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

На данный момент «Милан» делит 1-е место в Серии А с «Наполи». После 12-го тура на счету «россонери» 32 очка.