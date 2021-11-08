«Милан» практически согласовал продление контракта с Пиоли

«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с главным тренером клуба Стефано Пиоли.
«Россонери» предложили 56-летнему специалисту новое соглашение до 2024 года. Зарплата Пиоли увеличится с 2 млн евро в год до 3 млн евро за сезон (плюс бонусы). Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.
На данный момент «Милан» делит 1-е место в Серии А с «Наполи». После 12-го тура на счету «россонери» 32 очка.
Контракт Пиоли истекает в конце сезона, и, учитывая, насколько хорошо «Милан» начал, никто не думает, что он уйдет. На самом деле, в последнее время ответственные люди делали довольно сильные намеки.
Согласно сообщению, между Миланом и Пиоли уже существует принципиальное соглашение о продлении. Помимо нового срока (возможно, до 2024 года), менеджер получит повышение заработной платы.
В настоящее время он зарабатывает всего 2,5 миллиона евро, что очень мало по сравнению с некоторыми другими топ-менеджерами лиги. Таким образом, повышение заработной платы будет вполне заслуженным, но еще неизвестно, когда будет заключено соглашение.
Милан плохо играет в Лиге чемпионов, но это скорее «план» Пиоли, чтобы выиграть Скудетто. Скамейка Милана не длинная, и они хотят грамотно распределять силы в течение этого сезона. И еще, для них важен игрок Франк Кесси, который хочет больше получить, и когда он не играет, Милан играет в 10-ом. Так что - и тренер, и Кесси очень важны для команды, и в целом для Милана.
Контракт Пиоли истекает в конце сезона, и, учитывая, насколько хорошо «Милан» начал, никто не думает, что он уйдет. На самом деле, в последнее время ответственные люди делали довольно сильные намеки.
Согласно сообщению, между Миланом и Пиоли уже существует принципиальное соглашение о продлении. Помимо нового срока (возможно, до 2024 года), менеджер получит повышение заработной платы.
В настоящее время он зарабатывает всего 2,5 миллиона евро, что очень мало по сравнению с некоторыми другими топ-менеджерами лиги. Таким образом, повышение заработной платы будет вполне заслуженным, но еще неизвестно, когда будет заключено соглашение.
Милан плохо играет в Лиге чемпионов, но это скорее «план» Пиоли, чтобы выиграть Скудетто. Скамейка Милана не длинная, и они хотят грамотно распределять силы в течение этого сезона. И еще, для них важен игрок Франк Кесси, который хочет больше получить, и когда он не играет, Милан играет в 10-ом. Так что - и тренер, и Кесси очень важны для команды, и в целом для Милана.