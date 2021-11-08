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«Милан» практически согласовал продление контракта с Пиоли

вчера, 09:36

«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с главным тренером клуба Стефано Пиоли.

«Россонери» предложили 56-летнему специалисту новое соглашение до 2024 года. Зарплата Пиоли увеличится с 2 млн евро в год до 3 млн евро за сезон (плюс бонусы). Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

На данный момент «Милан» делит 1-е место в Серии А с «Наполи». После 12-го тура на счету «россонери» 32 очка.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 14:44
Однозначно заслуживает остаться!
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:32
Пиоли после матча: "Матч был сложным и трудным, но игра была положительной против очень сильной команды, мы тоже оказались сильными. В общем, стакан наполовину полон". Тренер "Милана" Стефано Пиоли после дерби сказал, что оценил реакцию своей команды: "Мы проиграли пенальти из-за нашей ошибки, но мы сохранили свои идеи, мы были опасны, и мы боролись за мяч".
Настоящее миланское дерби с равными шансами на успех. Пиоли надо оставлять ГТ, конечно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:58
Стефано Пиоли хочет остаться в «Милане» надолго, и руководство клуба было очень впечатлено его работой. Другими словами, стороны смотрят в будущее.

Контракт Пиоли истекает в конце сезона, и, учитывая, насколько хорошо «Милан» начал, никто не думает, что он уйдет. На самом деле, в последнее время ответственные люди делали довольно сильные намеки.

Согласно сообщению, между Миланом и Пиоли уже существует принципиальное соглашение о продлении. Помимо нового срока (возможно, до 2024 года), менеджер получит повышение заработной платы.

В настоящее время он зарабатывает всего 2,5 миллиона евро, что очень мало по сравнению с некоторыми другими топ-менеджерами лиги. Таким образом, повышение заработной платы будет вполне заслуженным, но еще неизвестно, когда будет заключено соглашение.

Милан плохо играет в Лиге чемпионов, но это скорее «план» Пиоли, чтобы выиграть Скудетто. Скамейка Милана не длинная, и они хотят грамотно распределять силы в течение этого сезона. И еще, для них важен игрок Франк Кесси, который хочет больше получить, и когда он не играет, Милан играет в 10-ом. Так что - и тренер, и Кесси очень важны для команды, и в целом для Милана.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:27
Это их дело.
drug01
drug01
вчера в 09:42
Всё идёт по плану
Cat01
Cat01
вчера в 09:40
Это очень важно
ДСА
ДСА
вчера в 09:39
Умеет Милан уговаривать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:38
Пока идет все нормально .
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