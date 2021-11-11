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Алексей Миранчук может стать первым приобретением Шевченко в «Дженоа»

вчера, 17:16

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в январе.

Россиянина не устраивает малое количество игрового времени, а клуб из Бергамо готов отпустить футболиста. В подписании Алексея заинтересован «Дженоа».

Новым тренером команды из Генуи стал Андрей Шевченко, которому было обещано усиление состава. Украинский специалист рассматривает Миранчука в качестве первого приобретения, которое будет сделано зимой. «Дженоа» может арендовать полузащитника до конца сезона.

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:11
если он не нужен Гасперини, то почему он понадобился и так находящейся на дне Генуе?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:41
Что Шеве, вечно оглядываться на кучку радикалов с 3 классами образования? Он может на Украину и не возвращаться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:37
Может и не взять,если вмешаются политики.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:31
На украине Шевченко не простят, что приобрёл россиянина, гоньба, зрада...
Zak11
Zak11
вчера в 20:51
Шевченко не радикален. Тем более он работает в другой стране совершенно. Думаю проблем не будет. Футбол должен быть вне политики
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:58
Может, к бомжам ?!
112910415
112910415
вчера в 19:58
вот он, шанс !
bacek15
bacek15
вчера в 19:56
Не решится Шевченко на такой шаг. Его потом на родину не пустят.))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:23
Плохие отношения между двумя странами вряд ли позволят даже при всем желании. Не такой уж Миранчук и топ-игрок, чтобы ради него скандалить. Да и зачем, когда есть Дестро, Кайседу и даже ветеран Пандев?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Да быть этого не может, обоих с 96ами смешают.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:48
Ноги в руки и к Шевченко в Дженоа. Труффальдино из Алексея не вышло, может Ламба Дореа получится?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:43
Отличный вариант для Алёшки!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:42
Ну вот , теперь Шеве будет кого за пивом послать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:32
А почему бы и нет??? Ему игровое время нужно на поле по два полноценных тайма.
Может и заиграет он у Шевченко
ax24hn7ut2qp
ax24hn7ut2qp
вчера в 18:31
Будет выгодно для всех
particular
particular
вчера в 18:21
Усиление Миранчуком 4-ой команды снизу выглядит как-то сомнительно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:19
С таким активом только в "Уфу".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:17
Куда только не сватают Алексея.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:12
Свидомые негодуэ!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:03
Хохол хохла видит издалека ! ))
Capral
Capral
вчера в 18:01, ред.
Жаль Миранчука, окончательно загубит свой талант у Шевы. А в результате, Шева и на него махнёт рукой, как махнул на свою сборную на недавнем ЧЕ..... Я слыхал, Гвардиола хочет избавиться от Зинченко, а Киев от Миколенко. Вот, будет полный фраерский набор.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 17:53
Очень бы хотелось. Отличный игрок, но с ним надо носиться, как с гномом, тогда резалт будет, а тут чуть не легенда, да еще одноязычный
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:53
Никогда Шевченко не пригласит российского футболиста в свою команду. И даже обсуждать это бессмысленно !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:43
Миранчук может стать лидером Дженоа. Надо однозначно уходить ему из Аталанты. Хоть в аренду хоть навсегда.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:34
Аренда А.Миранчука неплохой вариант для Алексея, желательно аренда с правом выкупа. Тогда у Алексея будет огромный стимул играть так, чтобы предложили остаться и выкупили, чтобы снова не возвращаться в "Аталанту" и смотреть как играют другие...
Лучше играть за "Дженоа", чем числиться в "Аталанте", играя минимальное количество времени.

Но если А.Миранчук не заиграет и в "Дженоа", то тогда, на мой взгляд, для него только один путь возвращаться в РПЛ... Но будем надеяться на лучшее:
Аренда "Дженоа" и Алексей игрок стартового состава.

Удачи Алексею, и как только возможно быстрее найти свою команду, клуб в котором он будет игроком стартового состава! И почему бы этой командой не быть "Дженоа"...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:33
Давай дерзай
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:32
Пока все слухи, как и про Головина.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:31
Это очередная утка.
порт
порт
вчера в 17:23
Украинский специалист рассматривает Миранчука в качестве первого приобретения,
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Первый блин комом.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:17
Очень интересный вариант!
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