Алексей Миранчук может стать первым приобретением Шевченко в «Дженоа»

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в январе.
Россиянина не устраивает малое количество игрового времени, а клуб из Бергамо готов отпустить футболиста. В подписании Алексея заинтересован «Дженоа».
Новым тренером команды из Генуи стал Андрей Шевченко, которому было обещано усиление состава. Украинский специалист рассматривает Миранчука в качестве первого приобретения, которое будет сделано зимой. «Дженоа» может арендовать полузащитника до конца сезона.
В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Лучше играть за "Дженоа", чем числиться в "Аталанте", играя минимальное количество времени.
Но если А.Миранчук не заиграет и в "Дженоа", то тогда, на мой взгляд, для него только один путь возвращаться в РПЛ... Но будем надеяться на лучшее:
Аренда "Дженоа" и Алексей игрок стартового состава.
Удачи Алексею, и как только возможно быстрее найти свою команду, клуб в котором он будет игроком стартового состава! И почему бы этой командой не быть "Дженоа"...
Лучше играть за "Дженоа", чем числиться в "Аталанте", играя минимальное количество времени.
Но если А.Миранчук не заиграет и в "Дженоа", то тогда, на мой взгляд, для него только один путь возвращаться в РПЛ... Но будем надеяться на лучшее:
Аренда "Дженоа" и Алексей игрок стартового состава.
Удачи Алексею, и как только возможно быстрее найти свою команду, клуб в котором он будет игроком стартового состава! И почему бы этой командой не быть "Дженоа"...