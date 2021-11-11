Алексей Миранчук может стать первым приобретением Шевченко в «Дженоа»

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вчера, 17:16

Полузащитник может покинуть «Аталанту» в январе.

Россиянина не устраивает малое количество игрового времени, а клуб из Бергамо готов отпустить футболиста. В подписании Алексея заинтересован «Дженоа».

Новым тренером команды из Генуи стал , которому было обещано усиление состава. Украинский специалист рассматривает Миранчука в качестве первого приобретения, которое будет сделано зимой. «Дженоа» может арендовать полузащитника до конца сезона.

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.