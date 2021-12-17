ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Президент «Лилля» выразил готовность вернуть в клуб Азара

вчера, 22:46

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал слухи о возможном возвращении в Лигу 1 нападающего «Реала» Эдена Азара.

Возвращение Азара в «Лилль»? Нет ничего невозможного. Если понадобится, я полечу на переговоры в Испанию.

Очевидно, что Азар — невероятный игрок. Сейчас он выступает за «Реал» и у него есть контракт с «Реалом».

Азар играл за «Лилль» с 2007 по 2012 год, выиграв чемпионат и Кубок Франции.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:35
Если дёшево взять и много не платить, то можно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:30
Захочет ли Азар?
enyrf6hx59p3
enyrf6hx59p3
сегодня в 05:32
Это весьма интересно
ОПС
ОПС
сегодня в 04:41
А его самого спросили?
протон
протон
вчера в 22:56
Январь: Азар перехолит в Лилль
Февраль :Лиль проходит Челси в ЛЧ, Азар дубль в первом матче, голевой пас в ответном
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:47
Может быть Азар не хочет.
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