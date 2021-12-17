Президент «Лилля» выразил готовность вернуть в клуб Азара

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал слухи о возможном возвращении в Лигу 1 нападающего «Реала» .

Возвращение Азара в «Лилль»? Нет ничего невозможного. Если понадобится, я полечу на переговоры в Испанию.

Очевидно, что Азар — невероятный игрок. Сейчас он выступает за «Реал» и у него есть контракт с «Реалом».