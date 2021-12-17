Президент «Лилля» выразил готовность вернуть в клуб Азара

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал слухи о возможном возвращении в Лигу 1 нападающего «Реала» Эдена Азара.
Возвращение Азара в «Лилль»? Нет ничего невозможного. Если понадобится, я полечу на переговоры в Испанию.
Очевидно, что Азар — невероятный игрок. Сейчас он выступает за «Реал» и у него есть контракт с «Реалом».
Азар играл за «Лилль» с 2007 по 2012 год, выиграв чемпионат и Кубок Франции.
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