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Радимов: «Сергеев — хороший футболист, но в „Зените“ есть Азмун и Дзюба»

вчера, 16:01

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.

Сергеев хороший футболист. Он хорошо проявил себя в ФНЛ и доказывает сейчас в РПЛ, что способен забивать на этом уровне. Полезный игрок для любой команды. Понятно, что конкуренция в «Зените» будет выше, чем в «Крыльях». Сейчас в команде есть Азмун и Дзюба. Но нужно учитывать, что если Сергеев выдержит эту конкуренцию и начнет играть, то, скорее всего, это автоматически откроет ему двери в национальную сборную. Это и будет стимулом для него самого. Конкуренцию придется выдерживать. Видно, что он хороший и прогрессирующий игрок. Дальше — все будет зависеть от него.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 17:16
Этот парень свежая кровь будет в фк ЗЕНИТ...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:04
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:03
"Дзюба.Сага.Закат"
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:00
Дзюбу можно списать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:00, ред.
Дзюбе и Азмуну (по контрактам) осталось играть 3 месяца и 4 дня....
17.02.2022 - 21.05.2022
15 игр в 3-х турнирах...

И не позаботится на случай замены их - недопустимо....
Конечно мало кто считает что Сергеев равноценный Дзюбо-Азмуно-заменитель...но...у кого деньги - тот у нас в Лиге и разбирается в футболе....кто разбирается в футболе - тот и совершает трансферы....
Мы в данном случае лишь наблюдатели...
YVG
YVG
вчера в 16:29
Только бы Сергеееву не стать таким как Соболев.
протон
протон
вчера в 16:25
Если Зеня в зимней паузе не сольет игрочишку, то он загнобит Сергеева...
drug01
drug01
вчера в 16:09
Он им не помешает
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
А вам нужнее ! Газпром ведь !!!
Тем более что Азмун и Дзюбашка уходят !)
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