Радимов: «Сергеев — хороший футболист, но в „Зените“ есть Азмун и Дзюба»

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер «Зенита-2» высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» в питерский клуб.

Сергеев хороший футболист. Он хорошо проявил себя в ФНЛ и доказывает сейчас в РПЛ , что способен забивать на этом уровне. Полезный игрок для любой команды. Понятно, что конкуренция в «Зените» будет выше, чем в «Крыльях». Сейчас в команде есть Азмун и Дзюба. Но нужно учитывать, что если Сергеев выдержит эту конкуренцию и начнет играть, то, скорее всего, это автоматически откроет ему двери в национальную сборную. Это и будет стимулом для него самого. Конкуренцию придется выдерживать. Видно, что он хороший и прогрессирующий игрок. Дальше — все будет зависеть от него.