Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в Италии

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может перебраться в чемпионат Италии.
По данным Tuttosport, на аргентинца претендует «Дженоа».
Генуэзский клуб находится в зоне вылета Серии А и испытывает серьезные проблемы в атаке — команда забила лишь 19 голов, что является одним из худших показателей в текущей кампании.
По этой причине «Дженоа» надеется уже в январе найти нового форварда. В шорт-листе клуба значатся несколько кандидатов, и одним из них является как раз Понсе.
а мы и не знали,что у этих есть форвард........
а мы и не знали,что у этих есть форвард........