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Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в Италии

сегодня, 22:05

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может перебраться в чемпионат Италии.

По данным Tuttosport, на аргентинца претендует «Дженоа».

Генуэзский клуб находится в зоне вылета Серии А и испытывает серьезные проблемы в атаке — команда забила лишь 19 голов, что является одним из худших показателей в текущей кампании.

По этой причине «Дженоа» надеется уже в январе найти нового форварда. В шорт-листе клуба значатся несколько кандидатов, и одним из них является как раз Понсе.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:15
Лучше пусть Мелкадзе забирают, ещё доплатим))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:58
Нашли забиваку, даже смешно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:51
Дженоа хороший клуб,пусть поможет!
за
за
сегодня в 22:50
Кутепов в Дженоа в нападении зажжет!
1bear
1bear
сегодня в 22:43
...только если в Серию Б ...
старина
старина
сегодня в 22:36
Мелкадзе
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:32
Руки прочь, возьмите Соболева
Сантус
Сантус
сегодня в 22:32
Шева,купи Холанда и всех делов..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:26
Скоро утки стаями будут летать
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:15
Зачем ему Серия Б когда со Спартаком можно в еврокубках играть? Сомневаюсь что этот переход состоится.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 22:12
Удивительная новость...
а мы и не знали,что у этих есть форвард........
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 22:12
Если нужен, пусть покупают. Не должны в РПЛ задерживаться хорошие футболисты.
Cat01
Cat01
сегодня в 22:10
Давно пора вперёд
за
за
сегодня в 22:08
Шевченко в панике.
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