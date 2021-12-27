Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в Италии

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сегодня, 22:05

Форвард «Спартака» может перебраться в чемпионат Италии.

По данным Tuttosport, на аргентинца претендует «Дженоа».

Генуэзский клуб находится в зоне вылета Серии А и испытывает серьезные проблемы в атаке — команда забила лишь 19 голов, что является одним из худших показателей в текущей кампании.

По этой причине «Дженоа» надеется уже в январе найти нового форварда. В шорт-листе клуба значатся несколько кандидатов, и одним из них является как раз Понсе.