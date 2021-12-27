«Спартак» не может согласовать с «Крыльями Советов» стоимость Пруцева

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником «Крыльев Советов» . Об этом заявил источник, близкий к окружению переговоров.

Переговоры о трансфере Пруцева все еще идут. На данный момент «Спартак» еще не прислал в «Крылья Советов» бумагу о трансфере, ведется только устный диалог между клубами. Основной вопрос, который осталось решить, – сумма трансфера.

Личный контракт Пруцева со «Спартаком» подписан. С большой долей вероятности, клубы объявят о трансфере до Нового года. В переговорах участвует Сергей Корниленко и Евгений Мележиков.