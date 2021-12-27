«Спартак» не может согласовать с «Крыльями Советов» стоимость Пруцева

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником «Крыльев Советов» Данилой Пруцевым. Об этом заявил источник, близкий к окружению переговоров.
Переговоры о трансфере Пруцева все еще идут. На данный момент «Спартак» еще не прислал в «Крылья Советов» бумагу о трансфере, ведется только устный диалог между клубами. Основной вопрос, который осталось решить, – сумма трансфера.
Личный контракт Пруцева со «Спартаком» подписан. С большой долей вероятности, клубы объявят о трансфере до Нового года. В переговорах участвует Сергей Корниленко и Евгений Мележиков.
Из прошлогоднего победного в ФНЛ состава ушёл только Егор Голенков куда-то в Чехию по-моему, хотя с ним уже была достигнута предварительная договорённость ещё прошлой зимой о переходе в Ростов, но летом он по непонятным причинам принял другое решение. Так что Крылья пока ещё сильно не рвали, хотелось бы посмотреть их во второй половине чемпионата, очень динамично играют, но если столичные стервятники налетят, то потеряем ещё одну самобытную провинциальную команду.
Из прошлогоднего победного в ФНЛ состава ушёл только Егор Голенков куда-то в Чехию по-моему, хотя с ним уже была достигнута предварительная договорённость ещё прошлой зимой о переходе в Ростов, но летом он по непонятным причинам принял другое решение. Так что Крылья пока ещё сильно не рвали, хотелось бы посмотреть их во второй половине чемпионата, очень динамично играют, но если столичные стервятники налетят, то потеряем ещё одну самобытную провинциальную команду.