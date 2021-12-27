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«Спартак» не может согласовать с «Крыльями Советов» стоимость Пруцева

сегодня, 19:34

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником «Крыльев Советов» Данилой Пруцевым. Об этом заявил источник, близкий к окружению переговоров.

Переговоры о трансфере Пруцева все еще идут. На данный момент «Спартак» еще не прислал в «Крылья Советов» бумагу о трансфере, ведется только устный диалог между клубами. Основной вопрос, который осталось решить, – сумма трансфера.

Личный контракт Пруцева со «Спартаком» подписан. С большой долей вероятности, клубы объявят о трансфере до Нового года. В переговорах участвует Сергей Корниленко и Евгений Мележиков.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 22:46
Лучше действительно , раскошелится и купить Шарля де Кетеларе из Брюгге .20 лет ,а он в середине, всем нашим "талантам" Умярову ,Литвинову и Игнатову , вместе взятым , фору даст . А Пруцевы всякие -это так ,небылица .
stanichnik
stanichnik ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 22:12
Доброго Здоровья, ZIBO rock!
Из прошлогоднего победного в ФНЛ состава ушёл только Егор Голенков куда-то в Чехию по-моему, хотя с ним уже была достигнута предварительная договорённость ещё прошлой зимой о переходе в Ростов, но летом он по непонятным причинам принял другое решение. Так что Крылья пока ещё сильно не рвали, хотелось бы посмотреть их во второй половине чемпионата, очень динамично играют, но если столичные стервятники налетят, то потеряем ещё одну самобытную провинциальную команду.
memphis
memphis
сегодня в 21:50
Закончил карьеру парень очень рано
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 21:36
Посмотрел нарезку в ютубе-во дворе- школота примерно также катает за пивас и семки. Уровень его середка ФНЛ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:26
Крала и Тиля назад !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:24
Молю Бога ,чтобы Пруцева не подписали ! На кой чёрт нам этот довесок ?!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:20
Теперь Крылья могут требовать очень много
Сп62
Сп62
сегодня в 21:14
В Крылышках, конечно, неплохо. Но парню светит сыграть в ЕК. Зачем же молодого перспективного игрока лишать такой возможности?
pomor45
pomor45
сегодня в 20:33
Извечный камень преткновения - сколько ПАПЕ?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:31
Почем опиум для народа ?
YVG
YVG
сегодня в 20:30
Очевидно, по гороскопу не подходит.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 20:28
Нужно срочно вызвать Газизова, чтобы он разрулил ситуацию по финансам.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:24
3?? 3 он нужен когда с большей доли вероятности летом Крал вернется? Лучший в отборе наряду с Барриосом. Кто этот трансфер придумал? Что невысокий 20 летний парнишка без паса в центре сможет? смысл? Чем он лучше Умярова и Зобы? Если уж брать то уж вложиться по полной на уровень Фернандо или Алекса. Нет денег-верните Крала. ИМХО. Поскорей бы шейхи стали вкладываться..
ДСА
ДСА
сегодня в 20:16
Если личный контракт подписан, то странно что до сих пор клубы торгуются.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:10
Снова федун жмётся либо хочет совершить очередной кидняк.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:07
То есть до этого Крылья никто не растаскивал?! Да и вообще Пруцев воспитанник Чертаново и только в прошлом году перешел в Крылья и, кстати, за Сочи он провел больше матчей нежели за Крылья!
Cat01
Cat01
сегодня в 20:00
Не жмите давайте больше
1 984
1 984
сегодня в 19:53
Если уйдёт - это будет ошибкой...
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 19:52
Ещё не факт, что договорятся. Да и нет смысла в Спартаке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:48
Печалька. Очень важный игрок для "Крыльев".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:47, ред.
Ещё не ясно, как у Пруцева сложится в Спартаке. Зато предельно ясно, что Данил выбрал деньги вместо футбола. Жаль, если этот переход станет началом растаскивания Крыльев Советов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:45
Ну, скоро всё узнаем...
протон
протон
сегодня в 19:40
Удачи Пруцеву в Спартаке . Я думаю в КС он бы лучше развивался , а тут грозит лавка .
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