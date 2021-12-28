Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“».

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» в Зенит».

Сергееву надо еще немножко подрасти, чтобы вписаться в «Зенит». Но очевидно, что «Зенит» готовится к трансферам. Думаю, Ивана берут на замену Дзюбе. Что касается Артема, это хороший игрок, в «Рубине» работает прекрасный тренер Слуцкий, так что, думаю, у них все сложится.

«Зенит» будет главным игроком на трансферном рынке этой зимой? Думаю, что нет. Конкуренцию некому составить. «Локомотив»? Если они продолжают наступать на те же грабли, мне лично очень жаль. Я надеялась, что им больше денег не дадут.