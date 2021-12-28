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Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“»

вчера, 14:57

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в Зенит».

Сергееву надо еще немножко подрасти, чтобы вписаться в «Зенит». Но очевидно, что «Зенит» готовится к трансферам. Думаю, Ивана берут на замену Дзюбе. Что касается Артема, это хороший игрок, в «Рубине» работает прекрасный тренер Слуцкий, так что, думаю, у них все сложится.

«Зенит» будет главным игроком на трансферном рынке этой зимой? Думаю, что нет. Конкуренцию некому составить. «Локомотив»? Если они продолжают наступать на те же грабли, мне лично очень жаль. Я надеялась, что им больше денег не дадут.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:57
Человек ещё год назад играл в фнл,конечно надо немножечко подрасти, возможно получив контракт сядет на лавку,и такое в зените было.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:03
О чём я и сказал.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:59
подрасти в смысле росте или мастерстве в росте уже поздно мальчик давно набрал свой рост а в мастерстве как же тут набрать если в его годы некоторые уже теряют что природой дано так что в перспективе тут никаких ростов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:46
Тезис о том, что далеко не всегда первый парень на деревне может покорять сердца городских девушек, еще никто не опроверг. Здесь та же история. Долеко не факт, что он проявит себя где либо, кроме КС,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:52
Новогодняя активизация тётушки Оли.
протон
протон
вчера в 16:24
Куда расти в 26 лет?
Жду оценку Преснякова
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:58
Ничего, подберут скамейку повыше.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:56
Смородской тоже надо задницу побольше отрастить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:52
Конечно, риск есть, что Сергеев не может вписаться в "Зенит". Но зато какая хорошая ответочка прилетела Артему, когда он высказывался о количестве мячей, которые Сергеев забьет в чемпионате:
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:41
Интересно , а кто эту дуру спрашивал ?
Или она всем названивает сама ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:39
Рост: 183 см
...достаточно...
...не баскетбол...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“».
Согласен, не готов футболист который ещё и одного сезона не играет в РПЛ, начать играть в команде чемпионов России в Зените. И то что он играя в ФНЛ стал лучшим бомбардиром и побил там рекорд по забитым мячам , совсем не повод для перехода в главную команду страны . Совершенно разные уровни команд высшей части РПЛ и ФНЛ. И моё субъективное мнение по этому вопросу, что ему лучше было бы ещё хотя-бы вместе со своей командой и тренером доиграть хотя-бы этот сезон вместе, и уже исходя из результатов которые покажет команда и сам Сергеев, делать выводы. Но в любом случае этот переход будет риском для команды которая его хочет приобрести т.е команды Зенит и спортивного директора клуба . И сможет ли вообще он способен помочь команде которая собирается играть в евротурнирах и это ли является усилением для Зенита, очень большой вопрос и спорный как минимум шаг клуба . Как бы мы опять этим переходом не потеряли игрока для Крылышек и будущего хорошего футболиста для сборной. Будем делать посмотреть и наблюдать что всё может у него получится. Удачи !!! Всем Добра !!!
ДСА
ДСА
вчера в 15:14
Лучше вообще в Зенит не идти.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:13
Подрасти?Годов до сорока,что-ли...?))))
pendulum47
pendulum47
вчера в 15:08
Меняет игровую практику на лавку Звенита
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:05
Сергеева берут лавку полировать. Купят и забудут о нем, а через пару лет отдадут в Сочи. Если Ивана такой путь устраивает то вперед, но если хочет играть то лучше поискать другие варианты продолжения карьеры. В Локомотив тоже лучше не соваться пока там немцы рулят, они будут своих игроков протаскивать.
Cat01
Cat01
вчера в 15:02
Зениту это всё по фени...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:59
СМОРОДСКУЮ ЛУЧШЕ НЕ СЛУШАТЬ...
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