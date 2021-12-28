Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“».

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в Зенит».
Сергееву надо еще немножко подрасти, чтобы вписаться в «Зенит». Но очевидно, что «Зенит» готовится к трансферам. Думаю, Ивана берут на замену Дзюбе. Что касается Артема, это хороший игрок, в «Рубине» работает прекрасный тренер Слуцкий, так что, думаю, у них все сложится.
«Зенит» будет главным игроком на трансферном рынке этой зимой? Думаю, что нет. Конкуренцию некому составить. «Локомотив»? Если они продолжают наступать на те же грабли, мне лично очень жаль. Я надеялась, что им больше денег не дадут.
Согласен, не готов футболист который ещё и одного сезона не играет в РПЛ, начать играть в команде чемпионов России в Зените. И то что он играя в ФНЛ стал лучшим бомбардиром и побил там рекорд по забитым мячам , совсем не повод для перехода в главную команду страны . Совершенно разные уровни команд высшей части РПЛ и ФНЛ. И моё субъективное мнение по этому вопросу, что ему лучше было бы ещё хотя-бы вместе со своей командой и тренером доиграть хотя-бы этот сезон вместе, и уже исходя из результатов которые покажет команда и сам Сергеев, делать выводы. Но в любом случае этот переход будет риском для команды которая его хочет приобрести т.е команды Зенит и спортивного директора клуба . И сможет ли вообще он способен помочь команде которая собирается играть в евротурнирах и это ли является усилением для Зенита, очень большой вопрос и спорный как минимум шаг клуба . Как бы мы опять этим переходом не потеряли игрока для Крылышек и будущего хорошего футболиста для сборной. Будем делать посмотреть и наблюдать что всё может у него получится. Удачи !!! Всем Добра !!!
Согласен, не готов футболист который ещё и одного сезона не играет в РПЛ, начать играть в команде чемпионов России в Зените. И то что он играя в ФНЛ стал лучшим бомбардиром и побил там рекорд по забитым мячам , совсем не повод для перехода в главную команду страны . Совершенно разные уровни команд высшей части РПЛ и ФНЛ. И моё субъективное мнение по этому вопросу, что ему лучше было бы ещё хотя-бы вместе со своей командой и тренером доиграть хотя-бы этот сезон вместе, и уже исходя из результатов которые покажет команда и сам Сергеев, делать выводы. Но в любом случае этот переход будет риском для команды которая его хочет приобрести т.е команды Зенит и спортивного директора клуба . И сможет ли вообще он способен помочь команде которая собирается играть в евротурнирах и это ли является усилением для Зенита, очень большой вопрос и спорный как минимум шаг клуба . Как бы мы опять этим переходом не потеряли игрока для Крылышек и будущего хорошего футболиста для сборной. Будем делать посмотреть и наблюдать что всё может у него получится. Удачи !!! Всем Добра !!!