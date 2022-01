Ферран Торрес и Педри вылечились от коронавируса перед матчем с «Реалом»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий и полузащитник Педри вылечились от коронавируса.

Оба футболиста присоединятся к «сине-гранатовым» в Рияде (Саудовская Аравия), где состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании против «Реала».

MEDICAL ANNOUNCEMENTS



▶️ Players @FerranTorres20 and @Pedri have tested negative for Covid-19 in PCRs and can rejoin the rest of the team in Riyadh. The club has informed the corresponding authorities. pic.twitter.com/RBbZx15RrK