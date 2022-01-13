ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Урал» вернул из продолжительной аренды защитника Дингу

сегодня, 12:02

Пресс-служба «Урала» сообщает, что защитник Доминик Динга вернулся из двухлетней аренды в минском «Динамо».

В «Урал» Доминик пришёл в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 годы он провёл за команду 29 матчей, после чего уехал в аренду в минское «Динамо». За белорусский клуб защитник провёл 40 игр и забил один гол.

Все новости
Официально«Сочи» отдал в аренду брестскому «Динамо» хавбека Колмакова
Вчера, 20:14 Комментарии1
ОфициальноБистрович перешёл в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды
Вчера, 13:13 Комментарии6
Официально«Краснодар» отдал Намли в аренду
11 января Комментарии12
Официально«Ростов» отдал голкипера Рудакова в аренду в финский клуб
25 декабря 2021 Комментарии7
ОфициальноБоженов вернулся в «Ростов»
18 декабря 2021 Комментарии5
«Локомотив» решил не выкупать 20-летнего игрока «Челси»
06 декабря 2021 Комментарии5
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 13:35
Может еще пригодится.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:23
Если нужен то хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:05
Уралу надо бороться за выживание...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100