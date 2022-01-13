«Урал» вернул из продолжительной аренды защитника Дингу

Пресс-служба «Урала» сообщает, что защитник Доминик Динга вернулся из двухлетней аренды в минском «Динамо».
В «Урал» Доминик пришёл в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 годы он провёл за команду 29 матчей, после чего уехал в аренду в минское «Динамо». За белорусский клуб защитник провёл 40 игр и забил один гол.
⚡ Сербский защитник Доминик Динга после продолжительной аренды в минском «Динамо» возвращается в «Урал»!— ФК Урал (@FCURAL) January 13, 2022
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