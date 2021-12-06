«Локомотив» решил не выкупать 20-летнего игрока «Челси»

Московский «Локомотив» принял решение не выкупать права на 20-летнего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Таким образом, футболист вернется в Англию после окончания аренды в конце сезона.
В составе «Локомотива» игрок провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В двух встречах Лиги Европы Анджорин забил один мяч. В ноябре полузащитник получил травму, из-за которой уже не сыграет в этом календарном году.
Изначально было понятно, что вряд ли игрок таких денег стоит. Обычный молодой футболист, коих тысячи в Европе - ничего особенного в нём нет.
Похоже, и Рангник понял, что не получится нагреть РЖД на такую сумму и при первой же возможности сбежал в МЮ.
Изначально было понятно, что вряд ли игрок таких денег стоит. Обычный молодой футболист, коих тысячи в Европе - ничего особенного в нём нет.
Похоже, и Рангник понял, что не получится нагреть РЖД на такую сумму и при первой же возможности сбежал в МЮ.