«Локомотив» решил не выкупать 20-летнего игрока «Челси»

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вчера, 15:30

Московский «Локомотив» принял решение не выкупать права на 20-летнего полузащитника «Челси» . Таким образом, футболист вернется в Англию после окончания аренды в конце сезона.

В составе «Локомотива» игрок провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В двух встречах Лиги Европы Анджорин забил один мяч. В ноябре полузащитник получил травму, из-за которой уже не сыграет в этом календарном году.