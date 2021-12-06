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«Локомотив» решил не выкупать 20-летнего игрока «Челси»

вчера, 15:30

Московский «Локомотив» принял решение не выкупать права на 20-летнего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Таким образом, футболист вернется в Англию после окончания аренды в конце сезона.

В составе «Локомотива» игрок провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В двух встречах Лиги Европы Анджорин забил один мяч. В ноябре полузащитник получил травму, из-за которой уже не сыграет в этом календарном году.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 17:08, ред.
Там сумма выкупа была 20 млн.
Изначально было понятно, что вряд ли игрок таких денег стоит. Обычный молодой футболист, коих тысячи в Европе - ничего особенного в нём нет.
Похоже, и Рангник понял, что не получится нагреть РЖД на такую сумму и при первой же возможности сбежал в МЮ.
vact56tzgwm5
vact56tzgwm5
вчера в 16:49
Лучше бы своего Гисдобола никакущего куда-нибудь сбагрить попытались
Брулин
Брулин
вчера в 16:24
Приехал полечиться, но понял какой тут уровень медицины,
протон
протон
вчера в 15:49
Анджорин: Я уеду жить в Лондон, мне Москва будет сниться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:47
Что вообще творится в Локо.
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