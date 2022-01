«Борнмут» арендовал защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» перебрался в «Борнмут».

Футболист будет выступать за этот клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее на Филлипса претендовал клуб из АПЛ .

Another one through the door 😏



Welcome, Nat Phillips 🤝 pic.twitter.com/J2exka0KE9