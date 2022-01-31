«Борнмут» арендовал защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс перебрался в «Борнмут».
Футболист будет выступать за этот клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее на Филлипса претендовал клуб из АПЛ.
Another one through the door 😏— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2022
Welcome, Nat Phillips 🤝 pic.twitter.com/J2exka0KE9
Пусть набирается у вишенек опыта, игровой практики, главное без травм
Пусть набирается у вишенек опыта, игровой практики, главное без травм
ПСЖ - НИЦЦА ! Почему вообще его небыло в прогнозе , самый интересный матч. Ставлю на НИЦЦУ !!! ☝👍✌🙋♂️
ПСЖ - НИЦЦА ! Почему вообще его небыло в прогнозе , самый интересный матч. Ставлю на НИЦЦУ !!! ☝👍✌🙋♂️