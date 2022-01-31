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«Борнмут» арендовал защитника «Ливерпуля»

сегодня, 19:44

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс перебрался в «Борнмут».

Футболист будет выступать за этот клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее на Филлипса претендовал клуб из АПЛ.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:51
Нат - трудяга и боец, в прошлом кризисном сезоне выручил команду.
Пусть набирается у вишенек опыта, игровой практики, главное без травм
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:02
Уже никак не получится этого сделать.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:48, ред.
Сделайте прогноз на центральный матч всего дня
ПСЖ - НИЦЦА ! Почему вообще его небыло в прогнозе , самый интересный матч. Ставлю на НИЦЦУ !!! ☝👍✌🙋‍♂️
протон
протон
сегодня в 19:45
Удачи ему на новом поприще
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