КДК РФС вынес санкцию «Спартаку» за неявку Станковича на пресс-конференцию

вчера, 17:04

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей за неявку главного тренера Деяна Станковича на пресс‑конференцию после матча пятого тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Вместо Станковича пресс-конференцию посетил его помощник Ненад Сакич.

«Балтика» — «Локомотив»: опоздание Талалаева на флеш‑интервью на полчаса, штраф — 20 тысяч рублей.

«Спартак» — «Зенит»: Станкович не явился на пресс‑конференцию, был Сакич. Штраф 20 тысяч рублей клубу, это было не согласовано. «Спартак» — массовое скандирование оскорблений, очень много, почти все в адрес «Зенита». Штраф 100 тысяч рублей «Спартаку». «Зенит» — массовое скандирование оскорбительных выражений, не так много, штраф — 15 тысяч рублей. «Спартак» скандировал более 10 раз за матч, много оскорблений и мата, поэтому такая разница. Де Оливейра — выход за техзону, штраф тренеру 10 тысяч рублей.

«Рубин» — «Ростов»: выход из техзоны Рахимова, штраф — 10 тысяч. «Динамо» — ЦСКА: «Динамо» задержало выход из раздевалки перед игрой и перед вторым таймом на 2 минуты, штраф — 40 тысяч. Карпин за выход за техзону оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): Ренальдо Сефас был заменён, ударил по микрофону вещателя, уходя с поля. За неспортивное поведение штраф 50 тысяч рублей игроку.

nik9373
nik9373
вчера в 22:58
Опоздание равно неявке по деньгам. Что у них с головой?
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:31
Что за идиоты расписывали? ... не так много... много оскорблений и мата...
Ахахахаха
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:37
Питер культурная столица, поэтому и меньше
Гость
