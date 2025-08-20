КДК РФС вынес санкцию «Спартаку» за неявку Станковича на пресс-конференцию

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей за неявку главного тренера на пресс‑конференцию после матча пятого тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК .

Вместо Станковича пресс-конференцию посетил его помощник Ненад Сакич.

«Балтика» — «Локомотив»: опоздание Талалаева на флеш‑интервью на полчаса, штраф — 20 тысяч рублей.

«Спартак» — «Зенит»: Станкович не явился на пресс‑конференцию, был Сакич. Штраф 20 тысяч рублей клубу, это было не согласовано. «Спартак» — массовое скандирование оскорблений, очень много, почти все в адрес «Зенита». Штраф 100 тысяч рублей «Спартаку». «Зенит» — массовое скандирование оскорбительных выражений, не так много, штраф — 15 тысяч рублей. «Спартак» скандировал более 10 раз за матч, много оскорблений и мата, поэтому такая разница. Де Оливейра — выход за техзону, штраф тренеру 10 тысяч рублей.

«Рубин» — «Ростов»: выход из техзоны Рахимова, штраф — 10 тысяч. «Динамо» — ЦСКА : «Динамо» задержало выход из раздевалки перед игрой и перед вторым таймом на 2 минуты, штраф — 40 тысяч. Карпин за выход за техзону оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): Ренальдо Сефас был заменён, ударил по микрофону вещателя, уходя с поля. За неспортивное поведение штраф 50 тысяч рублей игроку.