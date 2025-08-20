«Рома» не хочет платить 11 млн евро агентам за переход Санчо

1755699283

вчера, 17:14

Стали известны новые подробности о переговорах «Ромы» с «Манчестер Юнайтед» о переходе нападающего сборной Англии .

Римляне согласовали с МЮ трансферную выплату в размере 23 миллионов евро, однако препятствием на пути к завершению сделки стали требования агентов футболистов. Дело в том, что представители Санчо требуют выплатить комиссионные в размере 11 млн.

Руководство «Ромы» пока еще не приняло решение по поводу целесообразности такой траты, однако главный тренер команды по-прежнему заинтересован в переходе англичанина.