«Рома» не хочет платить 11 млн евро агентам за переход Санчо

Стали известны новые подробности о переговорах «Ромы» с «Манчестер Юнайтед» о переходе нападающего сборной Англии Джейдона Санчо.
Римляне согласовали с МЮ трансферную выплату в размере 23 миллионов евро, однако препятствием на пути к завершению сделки стали требования агентов футболистов. Дело в том, что представители Санчо требуют выплатить комиссионные в размере 11 млн.
Руководство «Ромы» пока еще не приняло решение по поводу целесообразности такой траты, однако главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини по-прежнему заинтересован в переходе англичанина.
а есть агенты, которые занимаются протекцией футболистов, действительно мало.
вот у Санчо агенты паразиты.
