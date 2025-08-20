 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Рома» не хочет платить 11 млн евро агентам за переход Санчо

вчера, 17:14

Стали известны новые подробности о переговорах «Ромы» с «Манчестер Юнайтед» о переходе нападающего сборной Англии Джейдона Санчо.

Римляне согласовали с МЮ трансферную выплату в размере 23 миллионов евро, однако препятствием на пути к завершению сделки стали требования агентов футболистов. Дело в том, что представители Санчо требуют выплатить комиссионные в размере 11 млн.

Руководство «Ромы» пока еще не приняло решение по поводу целесообразности такой траты, однако главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини по-прежнему заинтересован в переходе англичанина.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПолузащитник «Баварии» Ваннер перейдёт в ПСВ
Вчера, 17:09
Слухи«Манчестер Сити» продлит контракт с защитником Льюисом
Вчера, 16:39
СлухиФорвард «Байера» Бонифейс согласился перейти в «Милан»
Вчера, 16:29
СлухиЗащитник «Манчестер Сити» Аканджи интересен «Галатасараю»
Вчера, 16:04
СлухиПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер скоро покинет команду
Вчера, 15:27
СлухиЛукман будет тренироваться отдельно от остальных игроков «Аталанты»
Вчера, 14:38
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Э ну вы чего , агенты так по миру пойдут...)
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:34
Я не понимаю интрреса Гаспа к этой персоне, это абсолютно не его игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:50
агенты разные...есть паразиты))
а есть агенты, которые занимаются протекцией футболистов, действительно мало.
вот у Санчо агенты паразиты.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:22
По мне так сам игрок столько не стоит сколько они хотят заплатить агентом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 