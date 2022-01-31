«Салернитана» арендовала Бохинена у ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Эмиль Бохинен отправился в аренду в «Салернитану».
Норвежский полузащитник ПФК ЦСКА проведет оставшуюся часть сезона-2021/22 в Италии.
«Армейцы» заключили с клубом Серии А «Салернитана» арендное соглашение, которое предусматривает опцию выкупа трансфера.
В текущем сезоне Бохинен сыграл за красно-синих 10 матчей, в которых забил 2 гола.
Эмиль Бохинен — в @officialuss1919 на правах аренды https://t.co/fDo948Hhyu pic.twitter.com/pUryv3W3kG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 31, 2022
Это значит что человек должен заработать свой худи (первые три места) - с помощью комментариев, а не прогнозов. Без дополнительных коэффициентов - это значит: 95% - комментарии, 5% - КП!
Это значит что человек должен заработать свой худи (первые три места) - с помощью комментариев, а не прогнозов. Без дополнительных коэффициентов - это значит: 95% - комментарии, 5% - КП!