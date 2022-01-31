ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2021/2022

«Салернитана» арендовала Бохинена у ЦСКА

сегодня, 13:14

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Эмиль Бохинен отправился в аренду в «Салернитану».

Норвежский полузащитник ПФК ЦСКА проведет оставшуюся часть сезона-2021/22 в Италии.

«Армейцы» заключили с клубом Серии А «Салернитана» арендное соглашение, которое предусматривает опцию выкупа трансфера.

В текущем сезоне Бохинен сыграл за красно-синих 10 матчей, в которых забил 2 гола.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:18
Ну всяко будет лучше чем ранней весной играть в России...
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 15:08
Ну хоть Итальянским воздухом подышит
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:27
Может взбодрится немного.
протон
протон
сегодня в 14:18
Только-только начал нормально играть и на тебе , в аренду .Пол команды по арендам , вы кем вторую часть сезона играть та будете ? Всякий сброд в команде оставляет , а потенциальных игроков продаете.Доиграетесь и будете в ФНЛ выступать
kust07
kust07
сегодня в 14:15
Что-то даже не знаю такого
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 14:13
А он сыграл за ЦСКА хоть один матч?
1 984
1 984
сегодня в 14:10
Удачи в новом клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:06
Вернётся не мальчиком,а мужчиной! 😜
makkie
makkie
сегодня в 13:33
Теперь в цска будут думать, как избавиться от Бохинена - абсолютно не впечатляет, уровень Хендрикса или даже ниже.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:32
Это КК так сказать - конкурс комментариев: одна игра, еще и без дополнительных коэффициентов...https://www.soccer.ru/game: 5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц.

Это значит что человек должен заработать свой худи (первые три места) - с помощью комментариев, а не прогнозов. Без дополнительных коэффициентов - это значит: 95% - комментарии, 5% - КП!
dok66
dok66
сегодня в 13:20
Какая то политика ЦСКА вообще не понятная . Сначала берут за дешево не пойми кого . Потом - аренда . А что потом ... очень туманно .
7jzcz492wq9k
7jzcz492wq9k
сегодня в 13:19
На повышение пошёл парень
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