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«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом

сегодня, 21:35

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Мозесом.

Соглашение с 31-летним нигерийцем продлено еще на один год — до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Мозес выступал за «Спартак» на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.

Ранее «Спартак» продлил контракты с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:57
Никчемный игрок, но спартаку сгодится.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:46
Привет Макс!
Наши тоже не смогут удовлетворить его финансовые запросы, не потому что нет денег, просто политика в клубе направлена на сдерживание аппетита наших паспортистов, поэтому скорее всего он окажется в Краснодаре, чем в Динамо.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 22:24
Мозес - топ для Рфпл !
Играть не бросил, ещё год контракта заслужил
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:12
Приветствую, Иван!

Ох, всё юлишь и ходишь вокруг Бакаева. Так и норовишь его в Динамо умыкнуть )))
Не знаю, чем эта эпопея с продлением контракта завершится, но у Спартака и без Бакаева сейчас есть кому в атаке выходить. Да и у Динамо тоже есть.
makkie
makkie
сегодня в 22:10
Супер!

Мозес - топ-игрок для нашего многострадального чемпионата. Футболистов с такой техникой и мозгами по пальцам пересчитать, плюс ко всему еще и атлет. Разбрасываться такими кадрами - кощунство. Правильно, что продлили контракт!
particular
particular
сегодня в 22:10
Приемлемое соглашение, отражающее взаимонимание сторон без лишнего пафоса, обещаний и сюрреализма...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:07
Ну и хорошо,побегает ещё пару-тройку лет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:01
По мне, так он сильнейший в Спартаке. Так что можно поздравить!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:57
Хорошая новость для болельщиков Спартака. Если нет согласия по продлению сотрудничества с Бакаевым, то ставка на укрепление позиции правого атакующего полузащитника сделана на Мозеса. Он хоть и проигрывает в возрасте Зелимхану, всё же, как никак на пять с половиной лет старше, но опыта и мастерства Виктору не занемать и уж на полтора - два годика его точно хватит, а там глядишь и лимит может смягчат или кого на замену строптивому Бакаеву подыщут. Удачи Мозесу в Спартаке и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:55, ред.
И хватит, пока. Там видно будет.
Да, Витя крутой игрок, но ему уже 31.
А 33-34 года для вингера, уже наверное всё-таки многовато будет...
санек002
санек002 ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 21:53
да уж!и один из немногих вроде удавшихся!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:52
воу, круто
Kolenok
Kolenok
сегодня в 21:48
Витя,это самый лучший трансфер!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:46
Это хорошо для КБ
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:44, ред.
Отлично!Витя когда не халявит,просто топ
beefs
beefs
сегодня в 21:43
руководство клуба знает что делает...
протон
протон
сегодня в 21:36
Хорошая новость, но подписал не намного
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