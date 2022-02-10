«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Мозесом.
Соглашение с 31-летним нигерийцем продлено еще на один год — до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Мозес выступал за «Спартак» на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.
Ранее «Спартак» продлил контракты с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Мозес - топ-игрок для нашего многострадального чемпионата. Футболистов с такой техникой и мозгами по пальцам пересчитать, плюс ко всему еще и атлет. Разбрасываться такими кадрами - кощунство. Правильно, что продлили контракт!
Мозес - топ-игрок для нашего многострадального чемпионата. Футболистов с такой техникой и мозгами по пальцам пересчитать, плюс ко всему еще и атлет. Разбрасываться такими кадрами - кощунство. Правильно, что продлили контракт!