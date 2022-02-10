«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом

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сегодня, 21:35

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником .

Соглашение с 31-летним нигерийцем продлено еще на один год — до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Мозес выступал за «Спартак» на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.

Ранее «Спартак» продлил контракты с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)