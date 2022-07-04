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«Милан» представил новую домашнюю форму

04 июля 2022, 15:41

«Милан» представил новую домашнюю форму. Puma является техническим спонсором клуба, основной элемент — красно-черные полосы. Однако до воротника футболки эти полосы не доходят, область выше полос черного цвета. Воротник напоминает шаблоны старых джерси. Плечи и рукава черного цвета, окантовка рукавов окрашена в цвета итальянского флага. Гетры и шорты полностью черного цвета.

«Милан» представил новую домашнюю форму

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Все комментарии
witynchik
witynchik
04 июля в 20:59
Очень даже не очень, мне не нравиться (
протон
протон ответ Бык без трезубца (раскрыть)
04 июля в 20:28, ред.
Я лучше нарисую им форму. Занимаюсь дизайнерством с 2003 года, веб графика, и тому подобное. Ну эта форма просто тюрьма. А то как логотипы расставлены это смех горе
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
04 июля в 20:20
Да согласен у Юве как-то поинтереснее форма, в плане гармочности, пропорциональности полосок (чтобы не мешали логотипам).
протон
протон
04 июля в 20:12, ред.
Как дизайнер скажу форма не очень, дизайнер получил миллионы а ничего толкового не сделал, напоминает тематику логотипа Спартака ...
протон
протон ответ Бык без трезубца (раскрыть)
04 июля в 20:11
Вот какая-то странная мода пошла не доводить цвета до конца футболки. Лично мне это совсем не нравится =/ Могли что-то поинтереснее сделать, как, к примеру, юве.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
04 июля в 19:45
Полоски иногда мешают, сделали бы как у манков и все )
Милан больше ассоциируется с белой формой как у Реала. Говорят фартовая она, все финалы ЛЧ Милан выигрывал в белой форме, кроме финала с Ливерпулем.
Bensurr
Bensurr
04 июля в 17:45
Хорошая форма
Zhgoon
Zhgoon
04 июля в 17:15
Нормально, но ведь главный цвет «Милана» — красный, а не черный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
04 июля в 17:03
Конечно, логотипы кое-как впихнули между полосами, да и вообще, топорная робота от Пумы
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 15:55
Классика всегда актуальна.
8ceu99t9gxwz
8ceu99t9gxwz
04 июля в 15:46
Вполне прилично смотрится
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