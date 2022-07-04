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04 июля 2022, 15:41

«Милан» представил новую домашнюю форму. Puma является техническим спонсором клуба, основной элемент — красно-черные полосы. Однако до воротника футболки эти полосы не доходят, область выше полос черного цвета. Воротник напоминает шаблоны старых джерси. Плечи и рукава черного цвета, окантовка рукавов окрашена в цвета итальянского флага. Гетры и шорты полностью черного цвета.