«Милан» представил новую домашнюю форму. Puma является техническим спонсором клуба, основной элемент — красно-черные полосы. Однако до воротника футболки эти полосы не доходят, область выше полос черного цвета. Воротник напоминает шаблоны старых джерси. Плечи и рукава черного цвета, окантовка рукавов окрашена в цвета итальянского флага. Гетры и шорты полностью черного цвета.
Милан больше ассоциируется с белой формой как у Реала. Говорят фартовая она, все финалы ЛЧ Милан выигрывал в белой форме, кроме финала с Ливерпулем.
Милан больше ассоциируется с белой формой как у Реала. Говорят фартовая она, все финалы ЛЧ Милан выигрывал в белой форме, кроме финала с Ливерпулем.