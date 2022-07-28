«Сельта» близка к подписанию Мингесы из «Барсы» за 3 млн евро

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вчера, 23:28

Защитник «Барселоны» с большой долей вероятности покинет клуб.

As сообщает, что в продвинутой стадии переговоров с каталонским клубом о трансфере игрока находится «Сельта».

Сумма выкупа может составить около 3 миллионов евро.

Ранее «Барселона» объявила о подписании защитника «Севильи» Жуля Кунде.