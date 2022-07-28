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«Сельта» близка к подписанию Мингесы из «Барсы» за 3 млн евро

вчера, 23:28

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса с большой долей вероятности покинет клуб.

As сообщает, что в продвинутой стадии переговоров с каталонским клубом о трансфере игрока находится «Сельта».

Сумма выкупа может составить около 3 миллионов евро.

Ранее «Барселона» объявила о подписании защитника «Севильи» Жуля Кунде.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
Смешно конечно
Игрок с опытом игры в Барсе, Лч, молодой, может закрыть сразу две позиции в обороне, а его покупают за 3 ляма
В АПЛ за таких просят лямов 15...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:36
Зачем теперь вспоминать
Гость
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