«Сельта» близка к подписанию Мингесы из «Барсы» за 3 млн евро

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса с большой долей вероятности покинет клуб.
As сообщает, что в продвинутой стадии переговоров с каталонским клубом о трансфере игрока находится «Сельта».
Сумма выкупа может составить около 3 миллионов евро.
Ранее «Барселона» объявила о подписании защитника «Севильи» Жуля Кунде.
Игрок с опытом игры в Барсе, Лч, молодой, может закрыть сразу две позиции в обороне, а его покупают за 3 ляма
В АПЛ за таких просят лямов 15...
Игрок с опытом игры в Барсе, Лч, молодой, может закрыть сразу две позиции в обороне, а его покупают за 3 ляма
В АПЛ за таких просят лямов 15...