«Ювентус» подписал Костича

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сегодня, 15:45

«Ювентус» объявил о переходе в клуб полузащитника «Айнтрахта» и сборной Сербии .

Карьера Костича началась в родной Сербии в 2010 году. Затем он играл в Нидерландах (три сезона в «Гронингене») и Германии (два сезона в «Штутгарте», два сезона в Гамбурге, 4 сезона в «Айнтрахте»).

Во всех соревнованиях он сыграл 409 матчей и забил 67 голов. С момента своего дебюта в Бундеслиге со «Штутгартом» в сезоне 2014/15 Костич в своих 249 играх в высшем дивизионе Германии стал полузащитником, отдавшим больше всего передач — 58, что как минимум на четыре больше, чем у любого другого игрок за тот же период. С момента перехода в «Айнтрахт» в 2018 году, где он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, в пяти лучших лигах Европы только Томас Мюллер (68) и Лионель Месси (58) отдали больше результативных передач.

Костич — единственный полузащитник, забивший не менее четырех голов в каждом из последних семи сезонов Бундеслиги, с 2015/16 по 2021/22. В прошлом сезоне он был игроком, создавшим больше всего голевых моментов (87) и сделавшим больше всего навесов с игры (218).