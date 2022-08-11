Миранчуку нужно в основу «Торино». Одним из конкурентов Алексея будет Влашич

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сегодня, 16:09

В Турине ждёт уже знакомая конкуренция.

Гасперини повздорил с начальством из-за Миранчука

Понятно, почему Алексей не заиграл. Его отправили на необитаемый остров, где тренер «Аталанты» устраивал «голодные игры». Не хватало физической мощи. Многим после знаменитых тренировок итальянца становилось плохо. Миранчук точно стал сильнее физически в Италии, но также оказался несчастной фигурой в истории «Аталанты».

На днях споры вокруг его трансфера стали причиной публичного конфликта главного тренера и генерального директора «Аталанты». Лука Перкасси заявил, что после долгих переговоров с «Торино» Гасперини заблокировал сделку. Джан Пьеро, поскольку сам раньше включал 26-летнего россиянина в список тех, кто может покинуть «Аталанту», опроверг утверждение формального начальника.

Ничего не блокировал, но его не устроили финансовые условия сделки. Клуб из Бергамо хотел получить живые деньги, то есть сразу передать контракт Миранчука в Турин, а «быки» брыкались. Серия А стартует на этой неделе, и лишь вчера вечером Алексея заметили в Турине, а сегодня объявили об аренде. Возможно, Перкасси и Гасперини вообще разыграли комедию, чтобы убедить «гранатовых» выдать нужные условия?

Говорят о годичной аренде с последующим правом выкупа за солидные 12 млн евро и не самой высокой зарплате. Поскольку «Аталанта» перестала платить «Локомотиву» за Миранчука, сегодняшний контракт — хорошая новость и для московского клуба. Если не сейчас, то через год будет шанс получить причитающиеся денежные транши.

Дерзкие балканцы против скромного полузащитника

Для окружающих людей хорошо, что Миранчуки воспитанные молодые люди. Надо благодарить их мать, не стали классическими высокомерными звездами футбола. Но при адаптации в командах с конкуренцией, как в «Аталанте», скромность вредила Алексею. На это даже его партнеры в интервью постоянно указывали. Надеемся, хавбек теперь хорошо готовит по-итальянски. Между Турином и Бергамо всего 182 километра, переезд из одной «немецкой» части Италии в другую.

Народ на севере не такой, как на юге. Привыкать к более шумной версии итальянцев не придется. А вот в самом «Торино» Миранчуку предстоит встреча с классическими южанами по духу. Весь мир облетели кадры, как тренер Юрич напал на спортивного директора Ваньятти на сборах в Австрии. Похоже, президента «Торино», которого Давиде назвал в ходе ссоры «придурком», понравилось, что подчиненные так болеют за успех команды. После драки берут в аренду Влашича и Миранчука.

А чуть раньше состав пополнил хавбек «Марселя» Радоньич. Неманья предпочитает левый фланг, но может сыграть справа, работает двумя ногами. Прыгает из клуба в клуб, профессиональный футбольный путешественник. Ну а Влашича представлять не нужно, солидный конкурент для Миранчука. Также в заявке уже есть «десятка» — Саша Лукич. Центральный полузащитник может располагаться высоко, но Миранчуку повезло, что у нового капитана «Торино» есть навыки работы без мяча.

Если Радоньич сыграет справа, Влашич – слева, то Миранчуку есть место под нападающим. Но расслабляться рано. Миранчуку не нужно думать, что аренда в «Торино» гарантия игровой практики. Судя по кубковой игре против «Палермо», туринцы и без Миранчука могут атаковать. Правда, соперник был слабый, а в прошлом сезоне «быки» плохо смотрелись впереди без травмированного Белотти. Возможно, переформатирование линии нападения пойдет коллективу Юрича на пользу.

Впереди есть юный Пьетро Пеллегри, которому на вид лет сорок. Радоньичу, Лукучу, Миранчуку и Влашичу нужно снабдить верзилу правильными передачами, чтобы забил не два мяча за «Торино», а двадцать два.

Пора показать себя, ведь следующая станция — РПЛ

Российские футболисты не путешественники, как те же хорваты. Это Влашич не заиграл в «Эвертоне» — отправился в ЦСКА . Показал себя с «армейцами» и засветился в сборной Хорватии – поехал обратно в АПЛ , в «Вест Хэм». Снова не получилось? Не проблема, проходит медицинский осмотр в «Торино», попробует себя в Серии А. Никола ищет идеальную команду, верит в себя. А российские игроки чаще, как Смолов, Миранчук или вообще Жирков, им сложно за рубежом.

Также посмотрим, как на перспективы россиян в европейских клубах повлияет инициатива ряда стран ЕС запретить выдавать визы. Если в ближайшие месяцы будет принято такое решение, то «Аталанта» сама пойдет в суд. Хотя для футболистов могут сделать исключение. Их не так много в европейских чемпионатах. «Торино» слабее, чем «Аталанта», и если Миранчук на уровне середняка не будет лидером, то его европейская карьера пойдет на спад.

Возраст позволяет начать с ноля. Миранчук оказался в окружении славян в линии атаки, лишенной главного оружия – Белотти. «Торино» важно, чтобы появились новые лидеры. Пока скорее верим в успех Влашича, который умеет взять игру на себя, во всплески в игре нестабильного, но быстрого Радоньича, чем в легкую прогулку для зажатого Миранчука. Алексей и в РПЛ делал лишние паузы, но дома прощали, а в Италии нужно играть иначе.

Зато голевое чутье и чувство поля у атакующего хавбека замечательные. Ему могут найти место в основе «Торино», но надо готовиться к конкуренции. Не такой жесткой, как в Бергамо, но Юрич с кулаками и воплями выбил для «гранатовых» запоздалые трансферы. Надеемся, Гасперини хорошо погонял Миранчука на сборах и футболист в лучшей физической форме, чем новые конкуренты. Например, Алексею нужно оставить на лавке Симоне Верди.

Тридцатилетний атакующий хавбек вернулся из аренды, и его пока в новое путешествие не отправили. Не хочется, чтобы пару сезонов сам Миранчук стал российским Верди. Воспитанник «Милана» не закрепился в родном клубе, не заиграл в «Наполи», а в прошлом сезоне спасал от вылета «Салернитану» вместе с Рибери. В Италии в любой команде встретишь классных игроков, но «Торино» без Белотти и Бремера в защите нельзя зевать.

Юрич выбил серию аренд – руководство не дает денег на дорогие трансферы, хотя и допускают опцию выкупа Влашича и Миранчука в будущем. В РПЛ оба были звездами, а в Италии должны доказать право играть в основе десятой команды прошлого сезона, которая стала тринадцатой по забитым мячам. Работы у Алексея, Николы и Неманьи много, «Торино» пора успешно атаковать. В прошлом сезоне приглашали в аренду Прата, Побега, Пьяцу и Брекало, но успеха не добились.

Напоминание об этой четверке важно. Год назад парни из «Лестера», «Вольфсбурга», «Милана» и «Ювентуса» надеялись, что аренда перезагрузит карьеры, но никто не получил мировое признание. Когда играешь за середняка, надо быть лучшим, чего Миранчуку и желаем.