Антони: «С февраля я говорю руководству „Аякса“, что хочу уйти»

Нападающий «Аякса» рассказал, что хочет покинуть голландский клуб. Переговоры по трансферу бразильца ведёт «Манчестер Юнайтед».

С февраля этого года мои агенты приезжали в Амстердам, чтобы сообщить «Аяксу» о моем желании покинуть клуб, чтобы принять новый вызов в карьере. Они рассказали, что некоторые клубы заинтересованы в моём трансфере, эти команды готовы сделать хорошие предложения.

В июне этого года я прервал свой отпуск и приехал лично сообщить руководству «Аякса», в том числе новому тренеру, о своем желании уйти и о том, чтобы они рассмотрели эту возможность. В течение месяца встречи продолжались, и я также получил предложение от «Аякса» о продлении контракта. Я еще раз дал понять клубу, что я хочу уйти.

Сегодня на встрече с клубом я снова сказал, что хочу покинуть команду, только на этот раз у «Аякса» уже было хорошее предложение по моему трансферу. «Аякс» отказался, мотивируя это тем, что у них есть только 5 дней, чтобы найти мне замену.

Я не прошу «Аякс» отпустить меня, я прошу «Аякс» продать меня за рекордную сумму трансфера для игрока из чемпионата Нидерландов. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно найти мне замену.