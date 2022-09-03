Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за „Челси“»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Челси» любит подписывать молодых, а потом отдавать их в аренду. Думаю, с Захаряном было бы так же. Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси». Чем привлeк? Скаутинг работает, молодой и перспективный игрок, выделяется в России.
Но мы прекрасно понимаем уровень АПЛ, Захаряну нужно ещe много работать, учиться и прогрессировать. Если он ещe хочет доехать до Туманного Альбиона, то ему нужно сосредоточиться на ближайших играх. Желаю ему, чтобы доехал.
Павел уехал в АПЛ почти в 30....
А у молодых как Хвича и Арсен..с их юношеским максимализмом как раз и может всё сходу получиться....
Удачи им и процветания в топ-5......
Павел уехал в АПЛ почти в 30....
А у молодых как Хвича и Арсен..с их юношеским максимализмом как раз и может всё сходу получиться....
Удачи им и процветания в топ-5......