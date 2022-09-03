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Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за „Челси“»

вчера, 17:58

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Челси» любит подписывать молодых, а потом отдавать их в аренду. Думаю, с Захаряном было бы так же. Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси». Чем привлeк? Скаутинг работает, молодой и перспективный игрок, выделяется в России.

Но мы прекрасно понимаем уровень АПЛ, Захаряну нужно ещe много работать, учиться и прогрессировать. Если он ещe хочет доехать до Туманного Альбиона, то ему нужно сосредоточиться на ближайших играх. Желаю ему, чтобы доехал.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:08
Не готов - будет лавку полировать.
r82havnmn73n
r82havnmn73n
вчера в 20:50
Он готов
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:42
Захарян -малый не плохой ,но такой же переоценённый ,как и Кокорин со Смоловым ,в своё время .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
Наверняка Погребняк и про Хвичу так думал....а тот сейчас лучший августовский игрок Серии А.......
Павел уехал в АПЛ почти в 30....
А у молодых как Хвича и Арсен..с их юношеским максимализмом как раз и может всё сходу получиться....
Удачи им и процветания в топ-5......
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:25
Погребняк знает, о чём говорит.
nmq59z2qzxcf
nmq59z2qzxcf
вчера в 18:28
О нем говорят слишком много
Capral
Capral
вчера в 18:27
На редкость точное интервью. Возомнил себя великим. У него в российском футболе стабильности нет, а тут- Британия замаячила! А вообще, сам виноват, два года п.......л, играя у "кое-кого".
протон
протон
вчера в 18:01
Будь Абрамович. Возможно, с большой вероятностью уже подписали.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:59
Да проехал уже.
Гость
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