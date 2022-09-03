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Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»

вчера, 10:46

Ави Нимни, агент хавбека «Маккаби Нетанья» Эдена Карцева, оценил вероятность перехода своего клиента в «Динамо» в будущем.

«Динамо» не смогло перечислить платеж. В чем конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать в «Динамо». Точно так же не знаю, изменится ли ситуация каким-то образом к зиме, все зависит от российского клуба. Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему.

К слову, был интерес от российских клубов и к другим моим клиентам, но мы не смогли ничего сделать из-за сложностей с переводом денег.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:25
Динамо вроде ни года не обманывало!
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