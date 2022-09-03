Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Капитан сборной Израиля близок к переходу в «Динамо»

вчера, 12:17

Капитан сборной Израиля Эли Даса продолжит карьеру в «Динамо».

По данным источника, завтра 29-летний футболист прилетит в Москву, а в понедельник пройдёт медосмотр. Защитник подпишет контракт с «Динамо» на 2 года.

Примечательно, что 7 лет назад Даса выступал под руководством нынешнего тренера «Динамо» Славиши Йокановича в «Маккаби» из Тель-Авива, а 4 года назад работал с Леонидом Слуцким в голландском «Витессе».

Все новости
В «Динамо» сообщили, что Захарян может перейти в «Челси» зимой
Вчера, 23:01
Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за „Челси“»
Вчера, 17:58
«Оренбург» подпишет футболиста из Колумбии
Вчера, 16:46
В переговорах «Спартака» и «Волоса» нет прогресса по трансферу Фернандеса
Вчера, 15:37
Слухи«Ахмат» подпишет Камилова
Вчера, 14:28
Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»
Вчера, 10:46
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 16:57
Капитан сборной без клуба ? Как то не вяжется . Если пройдет медосмотр - посмотрим что он из себя представляет .
протон
протон
вчера в 16:27
Наконец-то защита полностью собрана.Если он капитан сборной Израиля,то это действительно хорошо.
О, я его видел - он еще застал "Витесс" Слуцкого) Вполне добротный игрок, но ничего сверхъестественного. В обычной ситуации совершенно непонятно зачем он нужен. Но тут, как я понял, у Динамо, вообще профильных защитников на края не осталось, кроме Паршивлюка и Скопинцева... тогда пойдет.
Mi6
Mi6
вчера в 14:25
Зачем возрастных игроков набирать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:29
Значит Йоканович настоял на этом трансфере ничего примечательного в этом нет.
Capral
Capral
вчера в 12:44
Если Славиша с ним работал, значит представление о нём имеет. Ну, посмотрим.... Удачи ему в ДИНАМО!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:38
Интересно будет посмотреть, мужичок достаточно опытен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:31
Близок это ещё далеко
yjafc5w463g9
yjafc5w463g9
вчера в 12:19
Ждём на поле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 