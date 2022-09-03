Капитан сборной Израиля близок к переходу в «Динамо»

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вчера, 12:17

Капитан сборной Израиля продолжит карьеру в «Динамо».

По данным источника, завтра 29-летний футболист прилетит в Москву, а в понедельник пройдёт медосмотр. Защитник подпишет контракт с «Динамо» на 2 года.

Примечательно, что 7 лет назад Даса выступал под руководством нынешнего тренера «Динамо» Славиши Йокановича в «Маккаби» из Тель-Авива, а 4 года назад работал с Леонидом Слуцким в голландском «Витессе».