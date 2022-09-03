Капитан сборной Израиля близок к переходу в «Динамо»

Капитан сборной Израиля Эли Даса продолжит карьеру в «Динамо».
По данным источника, завтра 29-летний футболист прилетит в Москву, а в понедельник пройдёт медосмотр. Защитник подпишет контракт с «Динамо» на 2 года.
Примечательно, что 7 лет назад Даса выступал под руководством нынешнего тренера «Динамо» Славиши Йокановича в «Маккаби» из Тель-Авива, а 4 года назад работал с Леонидом Слуцким в голландском «Витессе».
О, я его видел - он еще застал "Витесс" Слуцкого) Вполне добротный игрок, но ничего сверхъестественного. В обычной ситуации совершенно непонятно зачем он нужен. Но тут, как я понял, у Динамо, вообще профильных защитников на края не осталось, кроме Паршивлюка и Скопинцева... тогда пойдет.
О, я его видел - он еще застал "Витесс" Слуцкого) Вполне добротный игрок, но ничего сверхъестественного. В обычной ситуации совершенно непонятно зачем он нужен. Но тут, как я понял, у Динамо, вообще профильных защитников на края не осталось, кроме Паршивлюка и Скопинцева... тогда пойдет.