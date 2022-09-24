Англия досрочно вылетела в Лигу В Лиги наций

Сборная Англии досрочно вылетела в Лига В Лиги наций после поражения от Италии 0:1 в пятом туре.
Единственный гол в матче забил Джакомо Распадори.
После 5 туров у Англии только 2 очка и она уже не сможет догнать Германию (6). У сборною Италии 8 очков, она в последнем туре будет бороться с Венгрией (10) за выход в полуфинал.
А помните после жеребьевки все писали, мол Венгрию жалко - попала в группу смерти, ну хоть топ-сборные увидит и приведет к себе на стадион. В итоге Венгрия не только увидела топ-сборные, но и обыграла их на футбольном поле (и на трибунах), почти уже заняла первое место и дала вылететь гордым британцам в В.
А помните после жеребьевки все писали, мол Венгрию жалко - попала в группу смерти, ну хоть топ-сборные увидит и приведет к себе на стадион. В итоге Венгрия не только увидела топ-сборные, но и обыграла их на футбольном поле (и на трибунах), почти уже заняла первое место и дала вылететь гордым британцам в В.