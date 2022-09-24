Англия досрочно вылетела в Лигу В Лиги наций

1663997170

сегодня, 08:26

Сборная Англии досрочно вылетела в Лига В Лиги наций после поражения от Италии 0:1 в пятом туре.

Единственный гол в матче забил Джакомо Распадори.

После 5 туров у Англии только 2 очка и она уже не сможет догнать Германию (6). У сборною Италии 8 очков, она в последнем туре будет бороться с Венгрией (10) за выход в полуфинал.