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Англия досрочно вылетела в Лигу В Лиги наций

сегодня, 08:26
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии досрочно вылетела в Лига В Лиги наций после поражения от Италии 0:1 в пятом туре.

Единственный гол в матче забил Джакомо Распадори.

После 5 туров у Англии только 2 очка и она уже не сможет догнать Германию (6). У сборною Италии 8 очков, она в последнем туре будет бороться с Венгрией (10) за выход в полуфинал.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 10:33
Обидно , но ладно ; в В , так в В.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:32
Каждая команда заслужила то к чему стремилась.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:08
Многим доставляют радость провалы англичан.
Ron09
Ron09
сегодня в 09:57
Италия доказала что победила в финале по делу даже без трех темнокожих которые подряд не забили свои пенальти
adekvat
adekvat
сегодня в 09:48
Англичане красиво слились.
makkie
makkie
сегодня в 09:40
Какой турнир, такие и результаты.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:36
Это типа товарищеский турнир, нафиг он нужен? Никто не хочет там потеть
Аспект
Аспект
сегодня в 09:26
Эволюция со знаком минус: сначала они зачем-то ломали колени перед неграми, теперь ломают комедию, пытаясь играть в футбол...
3ton
3ton
сегодня в 09:24, ред.
Любимая английская отговорка -«не нужный турнир»
английские игроки у себя в АПЛ сильно распиарены , а реальный их уровень средненький.
За пределами Англии единицы заиграют или будут основными в середняках
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:10, ред.
Англия 5 игр - 0 побед...
Вбухать немыслимые деньги в Лигу....назвать её почему то Английской....довольствоваться "английским" финалом в ЛЧ при 1 англичанине в старте из 22-х игроков....
Футбол придумать придумали....а играть в него научиться забыли....)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:50
Думаю наглосаксы не очень то и расстроились.
Loko57
Loko57
сегодня в 08:43
Болеем за макаронников!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:39
Саутгейта давно нужно увольнять, абсолютно никчемный тренер, в большинстве случаев результат за счёт индивидуальных действий. Никакой структуры игры, абсолютно нулевое использование атакующего потенциала команды. У него Стерлинг с Фоденом по очереди проваливают матчи, зато Грилиш, который за сборную всегда оживляет игру, стабильно маринуется на банке. При этом в него в команде одно из самых талантливых поколений Англии. Невероятно слабый матчменеджмент, ноль влияния на игру.

А помните после жеребьевки все писали, мол Венгрию жалко - попала в группу смерти, ну хоть топ-сборные увидит и приведет к себе на стадион. В итоге Венгрия не только увидела топ-сборные, но и обыграла их на футбольном поле (и на трибунах), почти уже заняла первое место и дала вылететь гордым британцам в В.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:27
Одна из неожиданностей недотунира
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