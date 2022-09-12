Матч «Арсенал» – ПСВ отменен из-за похорон Елизаветы II

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сегодня, 15:46

Матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и ПСВ перенесен из-за нехватки полиции в связи с траурными мероприятиями, связанными со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Новая дата матча будет объявлена дополнительно.