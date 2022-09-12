Матч «Арсенал» – ПСВ отменен из-за похорон Елизаветы II

Матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и ПСВ перенесен из-за нехватки полиции в связи с траурными мероприятиями, связанными со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Новая дата матча будет объявлена дополнительно.
Изначально «Арсенал» должен был принять ПСВ 15 сентября.
Вообще, странно, что столько полицаев сгоняют. Можно было бы просто отменить мероприятия из-за траура, а не отмазываться, что кого-то не хватает.
Вообще, странно, что столько полицаев сгоняют. Можно было бы просто отменить мероприятия из-за траура, а не отмазываться, что кого-то не хватает.