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Матч «Арсенал» – ПСВ отменен из-за похорон Елизаветы II

сегодня, 15:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ15.09.2022 в 22:00 Матч перенесен

Матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и ПСВ перенесен из-за нехватки полиции в связи с траурными мероприятиями, связанными со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Новая дата матча будет объявлена дополнительно.

Изначально «Арсенал» должен был принять ПСВ 15 сентября.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:56
Или копать некому? Можем Джаку отдать в аренду.

Вообще, странно, что столько полицаев сгоняют. Можно было бы просто отменить мероприятия из-за траура, а не отмазываться, что кого-то не хватает.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:53
На Эмирейтс собрались хоронить её?
2va5gea637c3
2va5gea637c3
сегодня в 15:50
ну что же траур есть траур...
Гость
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