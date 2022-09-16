Джеррард высказался об идее Матча звёзд Английской Премьер-Лиги

Главный тренер «Астон Виллы» поделился мнением об идее одного из совладельцев «Челси» Тодда Боэли провести Матч звезд АПЛ .

Я бы с удовольствием посмотрел на это. И даже был бы рад принять участие в этом матче. Север бы победил – потому что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», на мой взгляд, сильнейшие коллективы в чемпионате.

Но я согласен с доводами других тренеров – есть о чем подумать. У команд очень насыщенный календарь. И это еще не учитывая международные встречи. Для команд, которые играют в еврокубках, ситуация еще более непростая. Это неплохая идея, нестандартная. Но, увы, я не вижу возможности ее реализовать. Хотя я бы с удовольствием посмотрел. Пригодился бы попкорн. Было бы весело.