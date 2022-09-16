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Джеррард высказался об идее Матча звёзд Английской Премьер-Лиги

сегодня, 20:06

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением об идее одного из совладельцев «Челси» Тодда Боэли провести Матч звезд АПЛ.

Я бы с удовольствием посмотрел на это. И даже был бы рад принять участие в этом матче. Север бы победил – потому что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», на мой взгляд, сильнейшие коллективы в чемпионате.

Но я согласен с доводами других тренеров – есть о чем подумать. У команд очень насыщенный календарь. И это еще не учитывая международные встречи. Для команд, которые играют в еврокубках, ситуация еще более непростая. Это неплохая идея, нестандартная. Но, увы, я не вижу возможности ее реализовать. Хотя я бы с удовольствием посмотрел. Пригодился бы попкорн. Было бы весело.

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Все комментарии
n7px235t3vj2
n7px235t3vj2
сегодня в 20:56
Будет здорово
протон
протон
сегодня в 20:12
В североамериканских лигах такая инициатива достаточно понятна - в первую очередь потому, что звёзды, учитывая специфику драфтов и потолков зарплат, разбросаны по разным клубам по 1-2 на команду и вместе их особенно не увидишь. Зачем матч всех звёзд в АПЛ, где в топовых клубах и так собраны все звёзды? А тех, кто ещё не там, скоро докупят.

Но если уже проводить, я бы скорее проводил игру британцев против легов. На бумаге леги конечно сильнее, но такая игра будет иметь гораздо более сильную спортивную подоплёку, чем Север против Юга.
Boricku
Boricku
сегодня в 20:09
Звезды апл против звёзд нхл и вместе со звёздами нба. Будет крутой фарш
Гость
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