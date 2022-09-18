УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США

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сегодня, 11:55

Один из финалов Лиги чемпионов может пройти в США . Данный вариант рассматривает УЕФА , также его поддерживает Ассоциация европейских клубов ( ECA ), так как это привело бы к росту доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.

Ранее финальные матчи Лиги чемпионов никогда не проводились за пределами Европы.