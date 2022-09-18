УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США

Один из финалов Лиги чемпионов может пройти в США. Данный вариант рассматривает УЕФА, также его поддерживает Ассоциация европейских клубов (ECA), так как это привело бы к росту доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.
Ранее финальные матчи Лиги чемпионов никогда не проводились за пределами Европы.
Вопроса тут только два. Почему такой негатив вызвала Суперлига, коли сами поступают ровно ради прибыли. А главный вопрос - почему до сих пор турнир называется "Лига чемпионов", ведь чемпионов в этом турнире едва ли даже треть наберётся, а в плей-офф выходят в подавляющем большинстве не чемпионы своих стран. Может настало время для изменения и названия этого турнира?
Вопроса тут только два. Почему такой негатив вызвала Суперлига, коли сами поступают ровно ради прибыли. А главный вопрос - почему до сих пор турнир называется "Лига чемпионов", ведь чемпионов в этом турнире едва ли даже треть наберётся, а в плей-офф выходят в подавляющем большинстве не чемпионы своих стран. Может настало время для изменения и названия этого турнира?