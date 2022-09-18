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УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США

сегодня, 11:55

Один из финалов Лиги чемпионов может пройти в США. Данный вариант рассматривает УЕФА, также его поддерживает Ассоциация европейских клубов (ECA), так как это привело бы к росту доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.

Ранее финальные матчи Лиги чемпионов никогда не проводились за пределами Европы.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 13:23
Все из-за денег, где больше дают, там и играют. Но там не будет такого празднования болельщиков, как в Европе. Футбол все больше становится не для болельщиков, а для зарабатывания
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:21
Тогда получится Клубный Чемпионат Мира.
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:18
Первого вопроса нет. Деньги Суперлиги проходят мимо кассы УЕФА.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 13:16
Окончательно решили прогнуться
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:13
Почем нынче финалы ЛЧ? А в штатах о футболе что-нибудь знают? Там ведь бейсбол (по-нашему - лапта - захватывающий вид спорта!), баскетбол и хоккей в приоритетах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:12, ред.
На первый вопрос ты сам ответил в своём первом абзаце: " Тут глупо ругать УЕФА, они заботятся о своём кармане в первую очередь"

А второго вопроса (имхо), по идее, и не должно быть: чемпионы своих стран всегда играют в плей - офф..., и они , как правило, и выигрывают этот турнир. Ну а то что команд-участниц больше, так это справедливое веяние времени, когда между 1-м местом и вторым в нац. первенствах тимы зачастую разделяют мизерное количество очков (Ливер и МС не дадут соврать)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:09
А болельщиков кто повезет ?
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:05
Предлагаю новое название - Лига мешков УЕФА)
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:57
На МАрсе не можно,императорские пингвины Антарктиды возражают,они в очереди первые.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:56
Этим всё равно,лишь бы платили им в карман. Шейхи знают.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:51, ред.
Следующий ход... проведение Чемпионата Европы в США...по тем же причинам и в связи с отсутствием света на стадионах...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 12:45
В принципе всё логично. Где больше платят, там матчи давно и проводятся, вспомним игры за Суперкубки в некоторых странах, проводимые в Азии. Тут глупо ругать УЕФА, они заботятся о своём кармане в первую очередь, а не о непосредственных болельщиках европейских клубов.

Вопроса тут только два. Почему такой негатив вызвала Суперлига, коли сами поступают ровно ради прибыли. А главный вопрос - почему до сих пор турнир называется "Лига чемпионов", ведь чемпионов в этом турнире едва ли даже треть наберётся, а в плей-офф выходят в подавляющем большинстве не чемпионы своих стран. Может настало время для изменения и названия этого турнира?
старина
старина
сегодня в 12:41
Тогда можете и все турниры там проводить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 12:34, ред.
Забудь про Китай и его дружбу с Россией. Не было её никогда и не будет. Вот если пол Сибири отдадим, тогда да, "породнимся".
За последние десятилетие товарооборот между Китаем и штатами 10-ками триллионов долларов / в год исчисляется. Китайские "друганы" не настолько глупы, чтоб из-за нас портить с амерами отношения, теряя всё и ставя свою же экономику раком.
ATG
ATG
сегодня в 12:30
А че не в Китае? Там бы не меньше Бобла заработали. Ах даа, забыл, Китай же за Россию топит
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:28
Матч за европейский титул должен пройти в Европе! Если уж США, тогда можно и в Азии, в Японии, там тоже футбол растет, трибуны будут заполнены
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:21
Уже не знают как лизнуть амерам)). с такими раскладами в спорте УЕФА МОК ФИФА-надо вообще мировой спорт делить на 2 части. Пиндосы с шестерками отдельно-Россия с Китаем и всеми кто с нами-отдельно. Свои чемпионаты. Свой арбитражный суд. Свои соревнования по всем видам спорта чтоб ни одни подконтрольные пиндосам структуры не имели касательства ни финансового ни политического. Иначе нас так и будут унижать на любых уровнях. А Амеры че-бизнесмены-видят что соккер приносит мега бабло слабеющей старушке Европы-значит это будет ИХ бабло-а шестерок не спрашивают.Дойдет и до того что начнут европе в лицо мочится назначая чемпионат Европы в штате Миллуоки..
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:20
На все идеи и полный беспредел !((
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 12:12
Надо тогда на Евро Бразилию и Аргентину звать, зачем полумеры, сказали , а говорите Б
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:11
Тут даже нечего комментировать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
Англичане... англичане - то самое общее, откуда ноги растут на подобные идеи.
Они со своими доходами могут и за океан слетать на финал. Их бюджет им это сделать позволит без особого напряга, а вот остальным болелам...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:05
А что не на Марсе ???(
Кубок УЕФА что общего имеет с Америкой ???
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
сегодня в 12:04
Позор.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Да хоть в Антарктиде.... по барабану где деньги стричь
Гость
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