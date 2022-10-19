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Лаксальт: «У нас произошло много изменений в этом сезоне»

19 октября 2022, 12:29

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о планах команды на текущий сезон.

У нас произошло много изменений в этом сезоне. 3-4 матча назад мы проигрывали. Нам нужно думать последовательно о предстоящих матчах, побеждать шаг за шагом. Когда мы встанем на победный путь, будем бороться, все будет психологически хорошо, мы будем говорить о победе в турнирах, трофеях. Если ты не готов выигрывать каждое единоборство, каждый мяч, матч, ты не можешь выигрывать трофеи. В последних матчах мы показывали свое желание выигрывать на поле.

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Все комментарии
Capral
Capral
19 октября в 12:49
Сейчас, Лаксальт -один из самых надежных игроков ДИНАМО. Не понимаю, почему Йоканович держит его на лавке. На своей позиции, Лаксальт смотрится интереснее и качественнее, чем Скопинцев.
57tvazj6bhue
57tvazj6bhue
19 октября в 12:31
Планы большие удачи
Гость
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