Лаксальт: «У нас произошло много изменений в этом сезоне»

Защитник «Динамо» рассказал о планах команды на текущий сезон.

У нас произошло много изменений в этом сезоне. 3-4 матча назад мы проигрывали. Нам нужно думать последовательно о предстоящих матчах, побеждать шаг за шагом. Когда мы встанем на победный путь, будем бороться, все будет психологически хорошо, мы будем говорить о победе в турнирах, трофеях. Если ты не готов выигрывать каждое единоборство, каждый мяч, матч, ты не можешь выигрывать трофеи. В последних матчах мы показывали свое желание выигрывать на поле.