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Баринов: «Лоськов и Пашинин — великие люди для „Локомотива“»

19 октября 2022, 11:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рад возвращению Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в штаб «железнодорожников».

Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.

Вы их встретили? Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись.

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Все комментарии
drug01
drug01
19 октября в 12:33
Самый великий только Сёмин
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 11:32
Вообще увольнения Лоськова и Пашинина было большой глупостью, так как они были связующими между немецкой компанией и игроками. Но немецкая компания видя авторитет Лоськова и Пашинина просто завидовали и думали если их уберут, то сами станут авторитетами, но как показала практика, что у них не вышло.
Авторитет зарабатывается совсем другим.
Лоськов и Пашинин это легенды клуба а их возвращение это самое лучшее, что случалось с Локо за последние годы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 11:30
Ещё бы сказал, что спецом немцев сливал с Ко).
Гость
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