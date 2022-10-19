Баринов: «Лоськов и Пашинин — великие люди для „Локомотива“»

Хавбек «Локомотива» рад возвращению и в штаб «железнодорожников».

Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.

Вы их встретили? Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись.