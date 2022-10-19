Баринов: «Лоськов и Пашинин — великие люди для „Локомотива“»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рад возвращению Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в штаб «железнодорожников».
Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.
Вы их встретили? Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись.
Авторитет зарабатывается совсем другим.
Лоськов и Пашинин это легенды клуба а их возвращение это самое лучшее, что случалось с Локо за последние годы.
Авторитет зарабатывается совсем другим.
Лоськов и Пашинин это легенды клуба а их возвращение это самое лучшее, что случалось с Локо за последние годы.