Чепчугов назвал трёх лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выделил трёх лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги.
Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова.
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выделил трёх лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги.
Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова.
"Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Сергея Чепчугова, второй — Сергей Чепчугов, а третьим назову Сергея Чепчугова".
"Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Сергея Чепчугова, второй — Сергей Чепчугов, а третьим назову Сергея Чепчугова".
А мячи то, которые летят от него в стороне в ворота он берет все реже и реже. Просто встаёт в ступор. Но надо признать он становится магнитом.
А мячи то, которые летят от него в стороне в ворота он берет все реже и реже. Просто встаёт в ступор. Но надо признать он становится магнитом.