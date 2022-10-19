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Чепчугов назвал трёх лучших вратарей РПЛ

19 октября 2022, 12:55

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выделил трёх лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги.

Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
19 октября в 17:19, ред.
Мы и не говорим...Но ляпы от этого никак не исчезают!!!Только множатся.Ждём,когда с центра поля кто-нибудь фраерку за шиворот пару забросит.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 17:17
Главная беда-он пижон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
19 октября в 16:15
К сожалению эти ляпы и не последние и не первые. У Сафонова ежегодно бывают провальные месяцы. То контрактные проблемы. то развод с женой, то еще что то. Вратарь талантливый. но крайне нестабильный.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 13:50
Если в Сергея Чепчугова вселился бы дух Ибрагимовича, то ответ мог быть таким.

"Могу выделить следующих голкиперов — на первое место поставлю Сергея Чепчугова, второй — Сергей Чепчугов, а третьим назову Сергея Чепчугова".
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
19 октября в 13:35, ред.
Соригинальничал Серёжа. Первое место - чисто из-за уважения к бывшему партнеру. Тройка может быть и правильная, только первое место с третьим поменять стоит и не надо говорить про последние ляпы Матвея!
амурец
амурец
19 октября в 13:22
Спорно
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 13:16
Нормальный выбор.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 13:12, ред.
Другого и не стоило ожидать от бывшего). Каждый скажет о своей, что она всех моложе и румяней, и белее).
А мячи то, которые летят от него в стороне в ворота он берет все реже и реже. Просто встаёт в ступор. Но надо признать он становится магнитом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 октября в 13:06
Пожалуй прав С. Чепчугов, хоть я и не спец.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 октября в 13:01
Матвей чего то сдал малеха.
Ironigor
Ironigor
19 октября в 12:59
Добавить нечего. Значит так тому и быть , воо оно как бывает !)
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