Чепчугов назвал трёх лучших вратарей РПЛ

Джеррард поскользнулся в Бирмингеме. Не продержался и года в «Астон Вилле» Богатый клуб в шаге от зоны вылета из АПЛ.

«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022) В 11 туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Хоффенхайму».