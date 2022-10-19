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Глебов высказался о судействе в РПЛ

19 октября 2022, 12:22

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об уровне судейства в матчах РПЛ.

Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали — играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

По мне, нет последовательности в судейских решениях. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ FC RSM (раскрыть)
19 октября в 18:13
Клоунада вообще с самим назначением пенальти!
Комлеченко надо быть мужиком, а то сам нарушил правило и ещё давай выпрашивать.
Разве это не клоунада с пенальти?
Или есть другая версия?
FC RSM
FC RSM ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 октября в 17:52
Какая ещё клоунада с пенальти? Правила вратарю не нужно было нарушать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 14:58
Сразу вспомнился эпизод встречи Торпедо - Ростов.
В конце матча Комличенко нарушает правила в штрафной Торпедо и вдруг судья назначает пенальти.
Потом была клоунада с пенальти, но в итоге Ростов побеждает.
Всем сразу было понятно. что пенальти там не было и КДК потом подтвердил это уже официально.
В последнее время стал вообще замечать, что игроки Ростова во главе с Карпиным стараются оказать давление на судей, даже в тех эпизодах, где неправы как раз ростовчане.
Манера поведения как мне кажется скопирована с московского Спартака, ну собственно и Карпин оттуда.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
19 октября в 13:00
Но по любому все решает "бригадир".
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 октября в 12:51
Без разницы, все в доле .
Это же "бригада" арбитров !)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
19 октября в 12:47
ВАР - это шпаргалка для судьи. Решение все равно судье в поле принимать.
Ironigor
Ironigor
19 октября в 12:27, ред.
Сколько людей, столько и мнений. У каждого своя правда.
VAR центр принятия решений 👉💰 💰 ☝️😉
45sj5cw5qza9
45sj5cw5qza9
19 октября в 12:27
Судят как умеют
Гость
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