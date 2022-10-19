Глебов высказался о судействе в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об уровне судейства в матчах РПЛ.
Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали — играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.
По мне, нет последовательности в судейских решениях. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.
В конце матча Комличенко нарушает правила в штрафной Торпедо и вдруг судья назначает пенальти.
Потом была клоунада с пенальти, но в итоге Ростов побеждает.
Всем сразу было понятно. что пенальти там не было и КДК потом подтвердил это уже официально.
В последнее время стал вообще замечать, что игроки Ростова во главе с Карпиным стараются оказать давление на судей, даже в тех эпизодах, где неправы как раз ростовчане.
Манера поведения как мне кажется скопирована с московского Спартака, ну собственно и Карпин оттуда.
В конце матча Комличенко нарушает правила в штрафной Торпедо и вдруг судья назначает пенальти.
Потом была клоунада с пенальти, но в итоге Ростов побеждает.
Всем сразу было понятно. что пенальти там не было и КДК потом подтвердил это уже официально.
В последнее время стал вообще замечать, что игроки Ростова во главе с Карпиным стараются оказать давление на судей, даже в тех эпизодах, где неправы как раз ростовчане.
Манера поведения как мне кажется скопирована с московского Спартака, ну собственно и Карпин оттуда.