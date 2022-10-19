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Каррера: «Зимой „Спартак“ получит несколько предложений по Соболеву»

19 октября 2022, 12:34

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда Александра Соболева поиграть в Европе.

Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ-клубов.

За сколько его можно отпустить? 20 млн евро.

Соболев – ключевой игрок для красно-белых, его нельзя терять.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 октября в 19:45
Бред. Никто не будет связываться с русским клубом котрому даже денег не перевести
Garrincha58
Garrincha58
19 октября в 18:59
Каррера не неси чепуху
Zak11
Zak11
19 октября в 18:55
Ну для условного английского середняка типа Фулхэма или Лидса он был бы неплох. Погребняк же играл.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
19 октября в 15:51
Уже готовят)...
Варвар7
Варвар7 ответ Andrei Galash (раскрыть)
19 октября в 15:08
Или Шурик научит дурному!
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 14:36
Соболев сильнее Холанда прямо сейчас
memphis
memphis
19 октября в 13:39
Он в шорт листе: Ариса, в команде школьников в моде РПЛ в ФИФА 22 на PlayStation и в испанском дельфинарии. Пока так
Andrei Galash
Andrei Galash
19 октября в 13:33
К Кокорину в "Арис" - научит Шурика в футбол играть.
ABir
ABir
19 октября в 13:20
Многое будет зависеть от желания самого игрока
shlomo
shlomo
19 октября в 12:51
Видимо в ПСЖ, раз все идет к тому что Мбаппе уйдет оттуда...:)))...хотя, Агаларова так же продавали (целый год рекламировали.... уехал в Грозный). Трансферная стоимость игрока это та сумма, которую за него готов заплатить другой клуб. Неужели Каррера верит, что кто то может отдать 20 лямов евро за Соболева?

Мы все внезапно переместились в другую реальность, где российские футболисты, вне зависимости от величины таланта, могут уехать играть в другую страну? Да, я спорить не буду, Саша сильно добавил во всех компонентах. Радует глаз. На сегодняшний день - это фактурный нападающий. И ЕСЛИ когда-то, в будущем уедет - можно только пожелать ему удачи и проявить себя....НО пока 20 лямов перебор...
LOpp
LOpp
19 октября в 12:49, ред.
Едва ли сейчас игроков с российским паспортом позовут в Европу, а в РПЛ Соболева может заманить только Зенит газированными рублями.
m2msv7ksyfyu
m2msv7ksyfyu
19 октября в 12:40
Да таких в Европе пруд пруди...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 12:38, ред.
Соболев, Зиньковский, это лучшее, что было в Спартаке, из российских игроков, последние годы. Злость, в хорошем смысле слова, ум, напор, мощь! Хотелось бы видеть их в РПЛ.
Гость
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