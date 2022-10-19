Каррера: «Зимой „Спартак“ получит несколько предложений по Соболеву»

Экс-наставник «Спартака» оценил перспективы форварда поиграть в Европе.

Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ-клубов.

За сколько его можно отпустить? 20 млн евро.

Соболев – ключевой игрок для красно-белых, его нельзя терять.