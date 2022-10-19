Каррера: «Зимой „Спартак“ получит несколько предложений по Соболеву»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда Александра Соболева поиграть в Европе.
Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ-клубов.
За сколько его можно отпустить? 20 млн евро.
Соболев – ключевой игрок для красно-белых, его нельзя терять.
Мы все внезапно переместились в другую реальность, где российские футболисты, вне зависимости от величины таланта, могут уехать играть в другую страну? Да, я спорить не буду, Саша сильно добавил во всех компонентах. Радует глаз. На сегодняшний день - это фактурный нападающий. И ЕСЛИ когда-то, в будущем уедет - можно только пожелать ему удачи и проявить себя....НО пока 20 лямов перебор...
Мы все внезапно переместились в другую реальность, где российские футболисты, вне зависимости от величины таланта, могут уехать играть в другую страну? Да, я спорить не буду, Саша сильно добавил во всех компонентах. Радует глаз. На сегодняшний день - это фактурный нападающий. И ЕСЛИ когда-то, в будущем уедет - можно только пожелать ему удачи и проявить себя....НО пока 20 лямов перебор...