Салихова — о Федотове: «Выходит, „бегало-прыгало“ было после рукопожатия?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, который заявил, что после игры пожал руку наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.
Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак»!
Совершенно согласен с мнением, что тренер Федотов хороший, но вот в остальном оставляет желать, как говорится.
Совершенно согласен с мнением, что тренер Федотов хороший, но вот в остальном оставляет желать, как говорится.
Вы же серьезный сайт,вы превращаете сайт в желтую газету,вы не уважаете нас!
Вы же серьезный сайт,вы превращаете сайт в желтую газету,вы не уважаете нас!
Те, которые не нашли себе богатых спутников.
Сейчас всем можно говорить о футболе
Те, которые не нашли себе богатых спутников.
Сейчас всем можно говорить о футболе
Но даже на этом Федотов не остановился, сначала обматерил Пруцева а потом Карраскалю на пресс-конференции посоветовал "недовольство засунуть в одно место!"
И это пишут люди которые недавно призывали вводить фан ид, чтобы на стадионы ходили семьи с детьми!)))
А еще хотелось бы уточнить что оскорбительного (как некоторые утверждают) кричал Абаскаль?!
Но даже на этом Федотов не остановился, сначала обматерил Пруцева а потом Карраскалю на пресс-конференции посоветовал "недовольство засунуть в одно место!"
И это пишут люди которые недавно призывали вводить фан ид, чтобы на стадионы ходили семьи с детьми!)))
А еще хотелось бы уточнить что оскорбительного (как некоторые утверждают) кричал Абаскаль?!