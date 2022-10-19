Салихова — о Федотове: «Выходит, „бегало-прыгало“ было после рукопожатия?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА , который заявил, что после игры пожал руку наставнику «красно-белых» .

Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак»!