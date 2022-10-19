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Салихова — о Федотове: «Выходит, „бегало-прыгало“ было после рукопожатия?»

19 октября 2022, 12:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, который заявил, что после игры пожал руку наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак»!

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Все комментарии
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 08:26
    Аспект
    Аспект ответ морозз (раскрыть)
    19 октября в 21:49
    Так не зря же у него голова босая - она таким образом стилизована под ту самую точку. )))
    Совершенно согласен с мнением, что тренер Федотов хороший, но вот в остальном оставляет желать, как говорится.
    DAD81
    DAD81
    19 октября в 21:42
    Когда уже закончится, это всеобщее словоблудие?
    Сп62
    Сп62
    19 октября в 21:10
    А чем отличается Зарема от здешних комментаторов. Стиль её изложения гораздо правильней и логичней нежели, чем у многих из нас. А право на своё мнение у неё такое же.
    pomor45
    pomor45
    19 октября в 19:56
    Федун убыл, а Салиховой в Спартаке только прибывает.
    морозз
    морозз
    19 октября в 19:43
    Федотов конечно не прав… какая то истеричка в образе Коня, ну надо же и головой думать а не пятой точкой!
    Tostao
    Tostao
    19 октября в 19:23
    Помню, как раньше ругали Бубнова... Господи, да он проказник-мальчишка, вздумавший говорить о футболе.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    19 октября в 19:07
    Соккер,кроме этой 56ки,кот никакого отношения к футболу не имеет некого печатать?
    Вы же серьезный сайт,вы превращаете сайт в желтую газету,вы не уважаете нас!
    Garrincha58
    Garrincha58
    19 октября в 19:00
    она к нему не равнодушна
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    19 октября в 18:37
    О - кричало-визжало напомнила о себе )
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    19 октября в 17:23
    Не ругайте пианиста. Он играет, как умеет.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ sir_Alex (раскрыть)
    19 октября в 16:45
    Самый адекватный коммент
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 октября в 16:16
    Сосало-лежало это когда ?
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов ответ Бoрат (раскрыть)
    19 октября в 16:08
    я тебе секрет открою,возможно возраст у тебя ещё небольшой,девочки(все) почти с рождения мечтают о богатом красивом принце,с возрастом слово красивый становится необязательным
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов ответ Little Caprice (раскрыть)
    19 октября в 16:05
    помню ещё интервью его после игры спартак сочи,где рисовали пенки,он гнилой это уже много раз показал
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов ответ Байкал-38. (раскрыть)
    19 октября в 16:04
    откуда ты узнаёшь людей которые просят наказания? никто ничего не просит,просто в данном случае федотов ляпнул на эмоциях,а сейчас отмазывается
    adekvat
    adekvat
    19 октября в 15:28
    Супруга бывшего владельца эксперт соккера?
    oFANATo
    oFANATo
    19 октября в 15:22
    А мнение какой то там супруги бывшего владельца спартака разве кого то интересует?
    Little Caprice
    Little Caprice
    19 октября в 15:15
    О Федотове, как о человеке, всё ясно было по переходу из Оренбурга в Сочи (с симуляцей болезни) и после матча с Ростовом 10:1. Всё. На нём уже 2 года клеймо. Смысл разгонять всё заново?
    tywps6jqz2d7
    tywps6jqz2d7
    19 октября в 15:13
    Жаль, что Зарема сейчас символ спартака. Хотя, какая команда, такой и символ.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ sir_Alex (раскрыть)
    19 октября в 15:01
    Пора, но футбол, это часть шоу иначи примерно будет, как картина, примерно, спящего спутника на ишаке. Достаточно посмотреть просмотры на футбольных сайтах. Их больше на таких новостях).
    Semen Nemov
    Semen Nemov ответ МапС (раскрыть)
    19 октября в 14:33
    из грудей
    sir_Alex
    sir_Alex
    19 октября в 14:21
    Да уж пора бы всем успокоиться!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 октября в 14:10
    Нихрена не пойму, что за истерия у спартачей во главе с гюльчатай.
    Бубнин
    Бубнин
    19 октября в 13:58
    Ничего, Селюк из всех вас деревню вытащит!
    Алексей Куприянов
    Алексей Куприянов
    19 октября в 13:38
    Почему тут высказывается всякий сброд? Кто эта баба? Пусть идёт щи варит.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 октября в 13:36
    А что скажут девушки из саун?
    Те, которые не нашли себе богатых спутников.
    Сейчас всем можно говорить о футболе
    Василий 50
    Василий 50
    19 октября в 13:28
    Мерзость привлекает внимание к себе
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    19 октября в 13:17, ред.
    Смотрю некоторые люди не могут опу от пальца отличить! Попытаюсь объяснить (хотя вряд ли поможет!): Роша ударил Промеса, Прмес ответил тем же! Абаскаль кричал Федотову лишь одно слово - "фейр-плей", что ответил Федотов все знают! Проводить аналогию между двумя этими эпизодами может ну очень.........
    Но даже на этом Федотов не остановился, сначала обматерил Пруцева а потом Карраскалю на пресс-конференции посоветовал "недовольство засунуть в одно место!"
    И это пишут люди которые недавно призывали вводить фан ид, чтобы на стадионы ходили семьи с детьми!)))
    А еще хотелось бы уточнить что оскорбительного (как некоторые утверждают) кричал Абаскаль?!
    МапС
    МапС
    19 октября в 13:15
    Зарема, у тебя молоко не убежало?
    Гость
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