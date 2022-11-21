Рианчо: «Для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче ЧМ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение Катара в первом матче чемпионата мира против Эквадора.
Как я оценю матч открытия ЧМ? Раз на раз не приходится, но для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче на мундиале.
Помню, как до ЧМ-2018 все говорили о «мертвой» сборной России Черчесова. Потом эта команда разгромила Саудовскую Аравию. Сборная Катара вчера, наоборот, абсолютная ничего не показала. Может, она бы смогла одержать победу, если бы ее первый матч был с саудитами.