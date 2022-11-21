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Рианчо: «Для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче ЧМ»

вчера, 11:00
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение Катара в первом матче чемпионата мира против Эквадора.

Как я оценю матч открытия ЧМ? Раз на раз не приходится, но для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче на мундиале.

Помню, как до ЧМ-2018 все говорили о «мертвой» сборной России Черчесова. Потом эта команда разгромила Саудовскую Аравию. Сборная Катара вчера, наоборот, абсолютная ничего не показала. Может, она бы смогла одержать победу, если бы ее первый матч был с саудитами.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:20
Ну уж очень низок класс у команды хозяев.
3tatpy5dn2am
3tatpy5dn2am
вчера в 13:02
Если Мундиаль купленный, то не хозяину, а покупашке. А покупашке влететь нормальной команде, так просто весь мир этим порадовать
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:19
Хозяин. Тебя же предупреждали...
pomor45
pomor45
вчера в 11:15
Совершенно невразумительное высказывание. Так и поставили бы кого послабее, если уж так важен выигрыш хозяина в первом матче. Хозяин должен хорошо провести чемпионат, а уж как он на нём выступит - это только его и касается. Всё европейцам с пиндосами неймётся зацепить катарцев за неприятие лгбт.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:13
Не чего не поделаешь
shlomo
shlomo
вчера в 11:13
Ну не смогла.... хотя все наверное ставили на 1Х
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:10
Сыграли так,Как умеют!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:08
Эквадор выглядил сильнее .вот и победа.
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