Рианчо: «Для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче ЧМ»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал поражение Катара в первом матче чемпионата мира против Эквадора.

Как я оценю матч открытия ЧМ ? Раз на раз не приходится, но для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче на мундиале.