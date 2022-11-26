Англия чаще всех играла 0:0 на чемпионате мира — 12 раз

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сегодня, 00:43

Сборные Англии и США не отметились голами в матче 2-го тура ЧМ -2022.

Англичане чаще других национальных команд играли 0:0 на чемпионатах мира — 12 раз. Для американцев же нулевая ничья — первая на мундиале.