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Англия чаще всех играла 0:0 на чемпионате мира — 12 раз

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:32
У Англии некому забивать!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 01:22
6:2 потом 0:0
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Эту ничью можно списать на сговор саксонского мира.
протон
протон
сегодня в 00:44
Почти все нули и антифутбол связаны с европейскими сборными, может они и чуть сильнее, но я бы с кайфом глянул на Чили вместо Англии или Польши. На месте физрука Саутгейта сгорел бы от стыда, американские поленья выглядели техничнее и играли с большим желанием.
Защита хороша, связка Магваер-Стоунс вообще топ, даже если они по отдельности не так сильны и вратарь хорош. А вот атака плоха. Маунт вообще 0, Кейн плохо сыграл, остальные тоже. Можно было Фодена выпустить, а выходит "все передачи назад Хендерсон".
протон
протон
сегодня в 00:43
На следующем ЧМ будут 60-летний юбилей без побед отмечать
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