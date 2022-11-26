Англия чаще всех играла 0:0 на чемпионате мира — 12 раз

Сборные Англии и США не отметились голами в матче 2-го тура ЧМ-2022.
Англичане чаще других национальных команд играли 0:0 на чемпионатах мира — 12 раз. Для американцев же нулевая ничья — первая на мундиале.
Сборные Англии и США не отметились голами в матче 2-го тура ЧМ-2022.
Англичане чаще других национальных команд играли 0:0 на чемпионатах мира — 12 раз. Для американцев же нулевая ничья — первая на мундиале.
Защита хороша, связка Магваер-Стоунс вообще топ, даже если они по отдельности не так сильны и вратарь хорош. А вот атака плоха. Маунт вообще 0, Кейн плохо сыграл, остальные тоже. Можно было Фодена выпустить, а выходит "все передачи назад Хендерсон".
Защита хороша, связка Магваер-Стоунс вообще топ, даже если они по отдельности не так сильны и вратарь хорош. А вот атака плоха. Маунт вообще 0, Кейн плохо сыграл, остальные тоже. Можно было Фодена выпустить, а выходит "все передачи назад Хендерсон".