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Мостовой: «Мы не имеем права критиковать Месси и Роналду»

вчера, 22:24

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о людях, которые критикуют Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Я думаю, что эпоха Роналду завершается. Он закончит карьеру в сборной — и правильно сделает. Не понимаю критиков Роналду и Месси. У Лионеля сначала в ПСЖ не получалось, но сейчас его снова начинают целовать и хвалить. У Криштиану сейчас похожая ситуация: сначала интервью, затем ещё что-нибудь… Ребята, мы вообще не имеем права поднимать голос на этих футболистов. Как можно критиковать двух величайших игроков современности, которые побили и установили всевозможные рекорды? Это полное безобразие!

Роналду находится в эмоциональном стрессе. Он же сам понимает, что его время уходит. И плюс сейчас на него накинулись. Почему пять лет назад его никто не критиковал, когда он забивал через себя? Я всегда буду за таких величайших футболистов! Но Роналду закончит. Ведь все рано или поздно заканчивают.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:33
У каждого свое мнение, а это означает, что и критиковать или нет каждый решает сам. Тем более если для этого будет повод.
протон
протон
сегодня в 00:23
В том то и дело, что Криштиану пройдёт этот этап и с его феноменальной физической формой может играть еще смело 4 года. Сейчас на него прям накинулись. Тяжелый год. Но он тот кто все это пройдёт. Величайший Криштиану
Мостовой сказал все абсолютно верно! Столько лет обоим с Месси держать высоченную планку, столько наград у каждого... А все это труд до 10-го пота, лишения, труд и самоотдача достойная огромного уважения! Пройдут годы и они войдут в историю наравне с великим Пеле!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:17
Критиковать надо, если они участвуют в больших матчах и выступают на высоком уровне
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:29
Санёк, прими алкозельтцер...
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