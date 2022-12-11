Мостовой: «Мы не имеем права критиковать Месси и Роналду»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о людях, которые критикуют Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Я думаю, что эпоха Роналду завершается. Он закончит карьеру в сборной — и правильно сделает. Не понимаю критиков Роналду и Месси. У Лионеля сначала в ПСЖ не получалось, но сейчас его снова начинают целовать и хвалить. У Криштиану сейчас похожая ситуация: сначала интервью, затем ещё что-нибудь… Ребята, мы вообще не имеем права поднимать голос на этих футболистов. Как можно критиковать двух величайших игроков современности, которые побили и установили всевозможные рекорды? Это полное безобразие!
Роналду находится в эмоциональном стрессе. Он же сам понимает, что его время уходит. И плюс сейчас на него накинулись. Почему пять лет назад его никто не критиковал, когда он забивал через себя? Я всегда буду за таких величайших футболистов! Но Роналду закончит. Ведь все рано или поздно заканчивают.
Мостовой сказал все абсолютно верно! Столько лет обоим с Месси держать высоченную планку, столько наград у каждого... А все это труд до 10-го пота, лишения, труд и самоотдача достойная огромного уважения! Пройдут годы и они войдут в историю наравне с великим Пеле!
Мостовой сказал все абсолютно верно! Столько лет обоим с Месси держать высоченную планку, столько наград у каждого... А все это труд до 10-го пота, лишения, труд и самоотдача достойная огромного уважения! Пройдут годы и они войдут в историю наравне с великим Пеле!