Колосков назвал возможный финал Хорватия — Марокко деградацией футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение, что возможный выход в финал чемпионата мира в Катаре сборных Хорватии и Марокко будет говорить о деградации футбола, так как эти команды играют строго от обороны:

У меня ощущение, что сейчас преимущество имеют команды, которые играют от обороны, выставляя „автобус" и ища счастье на контратаках и на стандартах, в том числе пенальти. А команды с ярким атакующим стилем игры, такие как сборные Бельгии, Испании, Португалии и Бразилии, команды, на которые хочется смотреть, игрой которых наслаждаются, повылетали. Зато команды типа сборных Хорватии и Марокко, которые играют строго от обороны, оказались в полуфинале. Эта тенденция мне, откровенно говоря, не нравится, считаю, что в футболе главное не результат, хотя на чемпионате мира он и важен.

Некоторые игры, как та же встреча команд Франции и Англии, была выдающейся. Хотя Англия тоже приверженец того, чтобы сначала обеспечить порядок в доме, вчера после пропущенного гола она раскрылась и стала играть в очень привлекательный футбол. Из четырех команд, что остались, я ни у одной не увидел чемпионского стиля игры. Понятно, что матч Франция — Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола. Команды достаточно яркие, но в их игре нет целостности — есть какие-то эпизоды, есть выдающиеся футболисты, такие как Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Там есть на что посмотреть, этот финал был бы интереснее.

Если так случится, что в финал выйдут сборные Хорватии и Марокко, с моей точки зрения, это будет определенная деградация футбола.