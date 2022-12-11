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Колосков назвал возможный финал Хорватия — Марокко деградацией футбола

сегодня, 11:45

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение, что возможный выход в финал чемпионата мира в Катаре сборных Хорватии и Марокко будет говорить о деградации футбола, так как эти команды играют строго от обороны:

У меня ощущение, что сейчас преимущество имеют команды, которые играют от обороны, выставляя „автобус" и ища счастье на контратаках и на стандартах, в том числе пенальти. А команды с ярким атакующим стилем игры, такие как сборные Бельгии, Испании, Португалии и Бразилии, команды, на которые хочется смотреть, игрой которых наслаждаются, повылетали. Зато команды типа сборных Хорватии и Марокко, которые играют строго от обороны, оказались в полуфинале. Эта тенденция мне, откровенно говоря, не нравится, считаю, что в футболе главное не результат, хотя на чемпионате мира он и важен.

Некоторые игры, как та же встреча команд Франции и Англии, была выдающейся. Хотя Англия тоже приверженец того, чтобы сначала обеспечить порядок в доме, вчера после пропущенного гола она раскрылась и стала играть в очень привлекательный футбол. Из четырех команд, что остались, я ни у одной не увидел чемпионского стиля игры. Понятно, что матч Франция — Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола. Команды достаточно яркие, но в их игре нет целостности — есть какие-то эпизоды, есть выдающиеся футболисты, такие как Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Там есть на что посмотреть, этот финал был бы интереснее.

Если так случится, что в финал выйдут сборные Хорватии и Марокко, с моей точки зрения, это будет определенная деградация футбола.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:22, ред.
Футбол Марокко интереснее всех? Футбол Марокко вообще с трудом можно назвать футболом. Это чисто оборнительный, африканский, силовой футбол, хотя, очень- тренерский, слаженный и строгий, без ярких исполнителей. Но право играть в финале, они имеют, так же, как и все остальные. А вот по поводу Франции согласен, вчера, ничего особенного они не показали. Также как и Бразилия- это набор звезд без особо умелой тренерской руки. На мой взгляд, в финал будут тащить Францию и Аргентину. В объективность судей, я мало верю...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:11
Почему перебор,если Морокко закономерно побеждает всех,или они не имеют на это право.Их футбол интереснее всех,кроме Аргентины,у этих команд сильнейший командный дух.Что Франция вчера показала,ничего,обычная скучная игра и никаких эмоций.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:35
Об скалы, в бушующем море, тоже надо уметь не разбиваться. Этот разобьётся, но красиво).
амурец
амурец
сегодня в 13:17
Колосков сам уже деградация футбола
Futurista
Futurista
сегодня в 12:42
Capral
Capral
сегодня в 12:28
Хорватия, точно не деградация футбола- команда достойная. Марокко, да, неожиданное явление, но ведь и сб.Голландии и Аргентины, лет 60 назад, тоже, никто всерьёз не воспринимал. Конечно, если Марокко пройдет Францию- это будет перебор, нонсенс, и смотреть такой финал будет не интересно. Однако, это футбол, и принимать его надо таким, каким он есть. Я- за финал Аргентина-Франция, но, если сценарий поменяется, посмотрю другой финал.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:27
Колосков пусть смотрит как играет его сборная.Хорватия,Морокко на головы выше его сбороной страны и играют захватывающе.
Самая не интересная игра в 1/4была игра Англия-Франция.
Главное побеждать и как побеждать выбирает тренер.
Что от того,что Испания владеет мячом и 50% пасы-пустышки.
Умничает колосков тупо.
w54b4a3srpm4
w54b4a3srpm4
сегодня в 12:05
В дзюдо, если на две атаки подряд не ответил своей атакой, карается жёлтой карточкой (шидо), два шидо – это уже поражение. В футболе тоже нужно что то менять, например: три безответные атаки, карать обшекомандной жёлтой карточкой. Две такие карточки сравни поражению. Вот тогда футбол станет смотрибельный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:04
Хорватам не впервой играть в финале.
А вот Марокко в привычном климате и условиях играют очень здорово.
И не скажешь ведь, что с портами играли сидя в автобусе. Да, грамотная оборона с расчётом на контратаку.
И их план сыграл!
А пойди они в открытую игру, Португалия накидала бы авоську.
Раз не смогли, значит, не достойны даже бронзы чемпионата...
Mher Door
Mher Door
сегодня в 11:47
А это очень даже возможный финал/
Гость
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