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Экс-игрок «Спартака» назвал матч Англия — Франция одним из лучших на ЧМ-22

сегодня, 13:28
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Менеджер московского «Спартака» по арендованным игрокам Никита Баженов поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией (1:2).

Французы вчера были сильнее Англии в моменте. Не скажу, что они на голову всех сильнее, но в определённом моменте показывают свою силу. Так бывает, что одна команда проигрывает — вчера это была Англия.

Отличный футбол, поэтому с удовольствием посмотрел. Это один из лучших матчей по качеству, скорости, стилистике и накалу, что я видел на нынешнем чемпионате мира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:02
на уровне матча Испания-Германия, пока лучшим был матч Аргентина-Голландия
Сп62
Сп62
сегодня в 14:47
В первом тайме вообще тянуло в дрёму. Во втором тайме заиграли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:01
Каждому свое. Мне матчи, где результат вопреки.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:57
Спорное мнение, как по мне были игры и по лучше.
Mher Door
Mher Door
сегодня в 13:48
Ну не думаю что этот матч был таким.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:45
Что за заголовки? По такому шаблону были бы новости: "Экс-игрок "Интера" обвинил партнёра по сборной в пьянстве" или "Экс-игрок "Бенфики" думает, что у бывшего футболиста "Наполи" проблемы с головой")
alex2612
alex2612
сегодня в 13:28
А Нидерланды-Аргентина худшим?
Гость
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