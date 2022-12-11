Экс-игрок «Спартака» назвал матч Англия — Франция одним из лучших на ЧМ-22

Менеджер московского «Спартака» по арендованным игрокам поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ -2022 между Англией и Францией (1:2).

Французы вчера были сильнее Англии в моменте. Не скажу, что они на голову всех сильнее, но в определённом моменте показывают свою силу. Так бывает, что одна команда проигрывает — вчера это была Англия.

Отличный футбол, поэтому с удовольствием посмотрел. Это один из лучших матчей по качеству, скорости, стилистике и накалу, что я видел на нынешнем чемпионате мира.