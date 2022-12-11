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Мостовой: «Жалко Англию. Французам повезло, что забили с рикошетика»

сегодня, 13:55
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией (1:2).

Французы не были лучше. Мне не понравилась их игра. Мы все видели, что у них появилась нервозность: оба крайних защитника прилично пожарили. Эрнандес в моменте со вторым пенальти странно сыграл — зачем ты делаешь такое движение в спину? И в первом тайме он нервничал и ошибался много раз. Франция вчера не показала ничего такого. Повезло, что забил Жиру. И опять же с рикошетика от защитника. Моментами Англия смотрелась даже лучше. Абсолютно ничейная игра.

Не стоит винить Кейна — все не забивают пенальти. Представляете, какое напряжение было в конце матча? Ещё и вратарь — одноклубник. Вот если бы играли против Марокко, то можно было бы что-то сказать ему. Жалко Англию. Я думал, что матч может закончиться так, как Аргентина — Нидерланды. Опять штрафной на последних минутах: думал, что сейчас опять будет 2:2.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 16:03
Просто скажи что ты болел за сборную Англии. Зачем придумывать что-то, футбол и состоит из всяких рикошетов, он же не сам по себе возник, его же создал Жиру. А кто Кейну помешал забить пенальти? Значит это твой уровень, значит Французы сильнее и идут дальше, вот и «фсё»…
Баобаб
Баобаб
сегодня в 15:22
Англии повезло, что вообще хоть что-то забили. С пенальтеньки)))
karnager
karnager
сегодня в 15:04
Самое простое было - это дать бить не Кейну, и все. Не было бы никакого давления
YNWA
YNWA
сегодня в 14:42
Всё уже в прошлом!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:06
Опять пенальти и опять 2:2?).
Hellocie
Hellocie
сегодня в 14:04
Мда, нет не думаю/
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:02
Забили Англию.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:57
Все равно сборная Франции заслужила больше, чем та команда, которая создала пенальти, чтобы забить дважды.
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