Канчельскис объяснил, почему не считает Роналду антигероем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о нападающем сборной Португалии после вылета его сборной с чемпионата мира.

Не считаю Роналду антигероем. Он был на пяти чемпионатах мира — не каждому суждено столько сыграть. Криштиану можно назвать героем: я бы поставил его в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Не нужно его винить во всём — он же не один на один играет в сборной.

Роналду нужно сказать спасибо, пожелать здоровья и удачи в дальнейшем. Мы любим превращать в плохое всё, что не получилось. Думаю, Роналду заслужил, чтобы его почётно проводили из сборной — сделали прощальный матч.