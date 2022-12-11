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Канчельскис объяснил, почему не считает Роналду антигероем

вчера, 18:35

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета его сборной с чемпионата мира.

Не считаю Роналду антигероем. Он был на пяти чемпионатах мира — не каждому суждено столько сыграть. Криштиану можно назвать героем: я бы поставил его в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Не нужно его винить во всём — он же не один на один играет в сборной.

Роналду нужно сказать спасибо, пожелать здоровья и удачи в дальнейшем. Мы любим превращать в плохое всё, что не получилось. Думаю, Роналду заслужил, чтобы его почётно проводили из сборной — сделали прощальный матч.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:51
он молодец ... но уходить надо вовремя
Rattlehead
Rattlehead ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:34
Пресса.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:04
А кто считает его антигероем?
Гость
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