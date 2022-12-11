Массажист Кокорина: «В России нет нападающих уровня Саши»

Известный российский массажист Сергей Колесников, работающий в «Зените», поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» . Колесников много работал с форвардом, когда тот выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно о том, что россиянин пропустит второй матч подряд.

Обычно, если что-то случается, если что-то болит, Саша мне звонит. В последний раз у него болела задняя поверхность бедра, я ему рассказывал, что надо делать, но это было недели две назад. Если не ошибаюсь, после этого он ещё гол забил.

Стоит ли ему возвращаться в Италию? Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там всё устраивает — и ребята в команде, и то, как к нему относятся. Верю ли я, что он ещё поиграет в России? Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабрал, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало.

Есть ли сейчас нападающие уровня Кокорина в России? Да нет. Соболев, Сычевой? Я видел, как Сычевой играет, но не знаю его. Такой удачливый парень. Соболев — хороший игрок, хотя звёзд с неба не хватает, работяга. Но с такой техникой, такой скоростью и таким мышлением, как у Кокорина — таких нападающих ещё нужно поискать, вы уж мне поверьте.