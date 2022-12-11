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Массажист Кокорина: «В России нет нападающих уровня Саши»

сегодня, 14:50

Известный российский массажист Сергей Колесников, работающий в «Зените», поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Колесников много работал с форвардом, когда тот выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно о том, что россиянин пропустит второй матч подряд.

Обычно, если что-то случается, если что-то болит, Саша мне звонит. В последний раз у него болела задняя поверхность бедра, я ему рассказывал, что надо делать, но это было недели две назад. Если не ошибаюсь, после этого он ещё гол забил.

Стоит ли ему возвращаться в Италию? Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там всё устраивает — и ребята в команде, и то, как к нему относятся. Верю ли я, что он ещё поиграет в России? Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабрал, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало.

Есть ли сейчас нападающие уровня Кокорина в России? Да нет. Соболев, Сычевой? Я видел, как Сычевой играет, но не знаю его. Такой удачливый парень. Соболев — хороший игрок, хотя звёзд с неба не хватает, работяга. Но с такой техникой, такой скоростью и таким мышлением, как у Кокорина — таких нападающих ещё нужно поискать, вы уж мне поверьте.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:59
Не очень убедительная реклама.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:02
Больше похоже на рекламную акцию от Кокорина
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:01
Нет и не надо!
Ещё одного такого уровня интеллекта наш футбол не перенесёт.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 15:09
Платоническая любовь (по-гречески филия) и гомосексуализм (даже если асексуальный) это не одно и то же.
karnager
karnager ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:05
Присутствовало что, близость? Ну платонически они очень часто сближаются, при каждом массаже Сашульки
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 15:04
Гомосексуализм для того чтобы это присутствовало отнюдь не обязателен.
karnager
karnager
сегодня в 15:02
А массажист и Саша нормальной ориентации? Сдаётся мне, такие дифирамбы парни друг другу могут петь только при очень близких отношениях. Хотя да, массаж бедра - это прям близко))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:58
Ещё пару таких похвальных статей спартак подумает выкупить его обратно.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:52
Нападающих со стулом)
Гость
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