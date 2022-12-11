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Помощник президента РФ: «О переходе в Азию думает не только РФС»

сегодня, 13:20

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

РФС думает о переходе в Азиатскую конфедерацию? Не только РФС, об этом думают все федерации, чтобы отобраться на международные соревнования через Азию. Всё зависит от международных федераций. Мир меняется. Важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. А отбираться через Азию или Европу... На мой взгляд, для спортсмена всё равно — ему важно показать результат.

На чемпионат мира 2026 года надо себя заявлять и показывать.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:00
ФИФА--высшая инстанция в футболе поддержала отстранения сборной!!! хоть в южную америку переходите --- итог будет такой же ...наблюдать по телевизором за ЧМ 2026 года.
вообще о чем они говорят !??? если санкции поддержали ФИФА и все организации) какой смысл переходить куда то ..если итог тот же будет ???
протон
протон
сегодня в 17:59
Ну, во-первых, Казахстан будет в европейской федерации футбола, а Россия в азиатской. Не странно ли? (К Казахстану нет претензий, просто географически получается какая-то ерунда).

Во-вторых, если ФИФА нас отстранит, пока мы в европейской федерации, неужели ФИФА нас не отстранит в случае нашего нахождения в азиатской?

В-третьих, почему кому-то интересно мнение максимально далекого от футбола человека? Помощник - вот и помогай, в чем помогаешь.
Сп62
Сп62
сегодня в 14:49
Так и до федерации Океании докатимся.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 14:39
Всё идёт по плану.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:35, ред.
Страна, посредством своих вождей и доблестных медийных патриотов, стремительно катится в каменный век. Население "эволюционирует" из людей в обезьян; а после обезьян, по всей видимости, - в отряд куринокрылых...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:08
И хоккей тоже надо в Азию переводить - будем вечными чемпионами.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:27
Если Россию примут в чемпионат Азии тогда весь Азию не пропустят в чемпионат мира. Фифа не разрешить. Поэтому это невозможно
alex2612
alex2612
сегодня в 13:23
М-да, до чего жизнь докатилась
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