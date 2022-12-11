Помощник президента РФ: «О переходе в Азию думает не только РФС»

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

РФС думает о переходе в Азиатскую конфедерацию? Не только РФС , об этом думают все федерации, чтобы отобраться на международные соревнования через Азию. Всё зависит от международных федераций. Мир меняется. Важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. А отбираться через Азию или Европу... На мой взгляд, для спортсмена всё равно — ему важно показать результат.

На чемпионат мира 2026 года надо себя заявлять и показывать.