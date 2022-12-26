В мексиканском клубе отметили Рождество с отсылкой ко временам пандемии

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вчера, 10:20

Мексиканский клуб «Тигрес» предложил своим болельщикам по-особому отметить Рождество.

Поклонники команды присылали на клубную почту свои семейные фотографии, клуб их распечатал и разместил на стадионе. Суть акции в том, чтобы показать единение клуба и болельщиков как одной большой семьи.

Напомним, во времена пандемии, когда было запрещено посещать спортивные объекты, многие клубы размещали на трибунах фотографии своих болельщиков.