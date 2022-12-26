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В мексиканском клубе отметили Рождество с отсылкой ко временам пандемии

вчера, 10:20

Мексиканский клуб «Тигрес» предложил своим болельщикам по-особому отметить Рождество.

Поклонники команды присылали на клубную почту свои семейные фотографии, клуб их распечатал и разместил на стадионе. Суть акции в том, чтобы показать единение клуба и болельщиков как одной большой семьи.

Напомним, во времена пандемии, когда было запрещено посещать спортивные объекты, многие клубы размещали на трибунах фотографии своих болельщиков.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:20
Футболисты получили фотографии болельщиков и представили, будто играют при полных трибунах.
Болельщики получили фотографии Новогоднего стола - теперь они могут представить, будто бы они едят.
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:58
Ну с одной стороны молодцы, что такое сделали
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ yy46jxycjnc9 (раскрыть)
вчера в 10:42
Она ещё и не прошла, как я убеждён, просто стадия иного рода сейчас, во многих странах.
yy46jxycjnc9
yy46jxycjnc9
вчера в 10:39
Не надо эту хрень лишний раз вспоминать!
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