В мексиканском клубе отметили Рождество с отсылкой ко временам пандемии

Мексиканский клуб «Тигрес» предложил своим болельщикам по-особому отметить Рождество.
Поклонники команды присылали на клубную почту свои семейные фотографии, клуб их распечатал и разместил на стадионе. Суть акции в том, чтобы показать единение клуба и болельщиков как одной большой семьи.
Напомним, во времена пандемии, когда было запрещено посещать спортивные объекты, многие клубы размещали на трибунах фотографии своих болельщиков.
Болельщики получили фотографии Новогоднего стола - теперь они могут представить, будто бы они едят.
Болельщики получили фотографии Новогоднего стола - теперь они могут представить, будто бы они едят.